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    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Происшествия

В Ярославле попавшие в ДТП водители устроили разборки на дороге: видео

Аварию со всех ракурсов сняли камеры наблюдения

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Один из водителей не смог сдержать эмоций

Фото: Ярнет / Youtube.com

ДТП произошло на перекрёстке улиц Павлова и Гагарина. Столкновение машин сняли камеры наружного наблюдения.

На видео видно, как на красный сигнал светофора с улицы Павлова на Гагарина поворачивает «Газель», сразу за ней выезжает белый «Форд», чтобы проехать перекрёсток по Павлова. Но не успевает — ему в бок влетает чёрный автомобиль, водитель которого ехал на зелёный и не заметил вылетевший на дорогу «Форд».

При этом эмоции почему-то переполняют именно нарушившего правила водителя. Мужчина выскакивает из машины и начинает махать руками, а потом и вовсе пытается толкать водителя врезавшегося в него автомобиля, но вовремя успокаивается.

— Сколько же спорных ситуаций сейчас можно решить с помощью камер, — поделился своим мнением Роман Громов в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

К сожалению, не везде в городе камеры могут снять происшествия, чтобы по видео определить, кто был прав, а кто нарушил правила. Ярославцы ищут свидетелей аварии на Юбилейном мосту, в которой грузовик смял легковушку.

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ДТП

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