В Ярославле попавшие в ДТП водители устроили разборки на дороге: видео

ДТП произошло на перекрёстке улиц Павлова и Гагарина. Столкновение машин сняли камеры наружного наблюдения.



На видео видно, как на красный сигнал светофора с улицы Павлова на Гагарина поворачивает «Газель», сразу за ней выезжает белый «Форд», чтобы проехать перекрёсток по Павлова. Но не успевает — ему в бок влетает чёрный автомобиль, водитель которого ехал на зелёный и не заметил вылетевший на дорогу «Форд».



При этом эмоции почему-то переполняют именно нарушившего правила водителя. Мужчина выскакивает из машины и начинает махать руками, а потом и вовсе пытается толкать водителя врезавшегося в него автомобиля, но вовремя успокаивается.

