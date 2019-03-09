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Ярославские следователи выяснят, почему в областном перинатальном центре умерли малыши

Трагедия произошла 8 марта

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Малыши родились на 21-й неделе беременности

Фото: Александра Савельева

Следственный комитет организовал проверку по факту трагедии, произошедшей в областном перинатальном центре.

Напомним, вчера там погибли двойняшки. Как нам стало известно, дети родились намного раньше срока. По информации от главврача перинатального центра, малыши появились на свет на 21-й неделе беременности.

— Первый раз за консультацией к нам мама обратилась лишь позавчера, до этого она ходила на консультации и УЗИ в частные клиники, — уточнил главный врач перинатального центра Дмитрий Гурьев. — Родители просили направление в федеральную клинику, которая находится в Москве, и мы им его дали. Но госпитализировали маму всё равно по каким-то причинам к нам. Она поступила на раннем этапе беременности — 21-я неделя. По российским законам жизнеспособными считаются дети, родившиеся с 22-й недели. Поэтому произошедшее и считается выкидышем.

Однако родители погибших малышей считают, что врачи не оказали всю необходимую помощь, поэтому и произошла трагедия.

— По сообщениям в СМИ о произошедшем в ярославском областном перинатальном центре организована проверка. Выясняются все обстоятельства, — прокомментировали случившееся в СУ СК РФ по Ярославской области.

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