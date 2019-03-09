Ярославские следователи выяснят, почему в областном перинатальном центре умерли малыши

Следственный комитет организовал проверку по факту трагедии, произошедшей в областном перинатальном центре.



Напомним, вчера там погибли двойняшки. Как нам стало известно, дети родились намного раньше срока. По информации от главврача перинатального центра, малыши появились на свет на 21-й неделе беременности.



— Первый раз за консультацией к нам мама обратилась лишь позавчера, до этого она ходила на консультации и УЗИ в частные клиники, — уточнил главный врач перинатального центра Дмитрий Гурьев. — Родители просили направление в федеральную клинику, которая находится в Москве, и мы им его дали. Но госпитализировали маму всё равно по каким-то причинам к нам. Она поступила на раннем этапе беременности — 21-я неделя. По российским законам жизнеспособными считаются дети, родившиеся с 22-й недели. Поэтому произошедшее и считается выкидышем.

