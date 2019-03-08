«Может, детей в бокс отнесут?»: в ярославском перинатальном центре умерли новорожденные двойняшки

Трагедия с гибелью двойняшек произошла в перинатальном центре
Сегодня в Ярославле в областном перинатальном центре произошла трагедия — умерли двое детей. Родители считают, что персонал медицинского учреждения сделал не всё, чтобы спасти малюток.
— Какой-то кошмар происходит, — рассказали родственники роженицы. — Один ребёнок вышел, кричит на кровати. Врачи ничего не делают. Может, детей как-то в бокс отнесут? Написали: «Выкидыш».
Как стало известно 76.RU, дети родились намного раньше срока. Информацию о диагнозе и наличии или отсутствии патологий медики не дают, так как это запрещено законом. В департаменте здравоохранения заверили, что проведут тщательную проверку и детально разберут этот случай.
— Первый раз за консультацией к нам мама обратилась лишь позавчера, до этого она ходила на консультации и УЗИ в частные клиники, — уточнил главный врач перинатального центра Дмитрий Гурьев. — Родители просили направление в федеральную клинику, которая находится в Москве, и мы им его дали. Но госпитализировали маму всё равно по каким-то причинам к нам. Она поступила на раннем этапе беременности — 21 неделя. По российским законам жизнеспособными считаются дети, родившиеся с 22-й недели. Поэтому произошедшее и считается выкидышем.
Ещё один новорожденный ребёнок умер в Ярославле 27 октября в областной детской больнице. Предварительная причина смерти — внутриутробная пневмония. Но в истории с гибелью того малыша всё неоднозначно.
Редакция 76.RU приносит соболезнования семье.