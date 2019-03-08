8 марта пятница
СЕЙЧАС +0°С
usd 65.96
eur 74.57

Темы

СЕЙЧАС +0°С
usd 65.96
eur 74.57
Происшествия

«Может, детей в бокс отнесут?»: в ярославском перинатальном центре умерли новорожденные двойняшки

Стали известны подробности трагического происшествия

Поделиться

2 592
1 Обсудить

Все новости

Все новости

Трагедия с гибелью двойняшек произошла в перинатальном центре

Фото: Александра Савельева

Сегодня в Ярославле в областном перинатальном центре произошла трагедия — умерли двое детей. Родители считают, что персонал медицинского учреждения сделал не всё, чтобы спасти малюток.

— Какой-то кошмар происходит, — рассказали родственники роженицы. — Один ребёнок вышел, кричит на кровати. Врачи ничего не делают. Может, детей как-то в бокс отнесут? Написали: «Выкидыш».

Как стало известно 76.RU, дети родились намного раньше срока. Информацию о диагнозе и наличии или отсутствии патологий медики не дают, так как это запрещено законом. В департаменте здравоохранения заверили, что проведут тщательную проверку и детально разберут этот случай.

— Первый раз за консультацией к нам мама обратилась лишь позавчера, до этого она ходила на консультации и УЗИ в частные клиники, — уточнил главный врач перинатального центра Дмитрий Гурьев. — Родители просили направление в федеральную клинику, которая находится в Москве, и мы им его дали. Но госпитализировали маму всё равно по каким-то причинам к нам. Она поступила на раннем этапе беременности — 21 неделя. По российским законам жизнеспособными считаются дети, родившиеся с 22-й недели. Поэтому произошедшее и считается выкидышем.

Ещё один новорожденный ребёнок умер в Ярославле 27 октября в областной детской больнице. Предварительная причина смерти — внутриутробная пневмония. Но в истории с гибелью того малыша всё неоднозначно.

Редакция 76.RU приносит соболезнования семье.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

детироды

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
8 март 2019 в 19:19

У меня лежала там жена с первенцем! Ремонт был относительно недавно сделан, но очень некачественно. Везде отваливается отделка, плитка, в здание сыпется потолок. Коррупция налицо.

Последние новости