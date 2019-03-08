«Может, детей в бокс отнесут?»: в ярославском перинатальном центре умерли новорожденные двойняшки

Сегодня в Ярославле в областном перинатальном центре произошла трагедия — умерли двое детей. Родители считают, что персонал медицинского учреждения сделал не всё, чтобы спасти малюток.



— Какой-то кошмар происходит, — рассказали родственники роженицы. — Один ребёнок вышел, кричит на кровати. Врачи ничего не делают. Может, детей как-то в бокс отнесут? Написали: «Выкидыш».



Как стало известно 76.RU, дети родились намного раньше срока. Информацию о диагнозе и наличии или отсутствии патологий медики не дают, так как это запрещено законом. В департаменте здравоохранения заверили, что проведут тщательную проверку и детально разберут этот случай.

