Это обман, а не обмен. В Ярославле орудуют мошенники под видом сотрудников банка

В Ярославле мошенницы обманули 86-летнюю бабушку. Две женщины заявились к ней домой, представились сотрудницами банка и рассказали, что якобы в России проводится денежная реформа.



— Женщина поверила, что в стране старые купюры меняют на новые и совершила «обмен», — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Вместо пяти тысяч рублей мошенницы выдали «Билет банка приколов».



Сейчас преступниц разыскивают, в полиции возбудили уголовное дело.



— Предупреждаем — никакого обмена денег не проводится, — уточняют полицейские. — Если к вам пришли с таким предложением или под похожим предлогом просят дать деньги для переписи номеров банкнот, не сомневайтесь — перед вами мошенники. Сразу звоните по телефону 02.

