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Это обман, а не обмен. В Ярославле орудуют мошенники под видом сотрудников банка

В полиции рассказали подробности мошеннической схемы

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В Ярославле ищут ложных сотрудниц банка

Фото: Александра Савельева

В Ярославле мошенницы обманули 86-летнюю бабушку. Две женщины заявились к ней домой, представились сотрудницами банка и рассказали, что якобы в России проводится денежная реформа.

— Женщина поверила, что в стране старые купюры меняют на новые и совершила «обмен», — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Вместо пяти тысяч рублей мошенницы выдали «Билет банка приколов».

Сейчас преступниц разыскивают, в полиции возбудили уголовное дело.

— Предупреждаем — никакого обмена денег не проводится, — уточняют полицейские. — Если к вам пришли с таким предложением или под похожим предлогом просят дать деньги для переписи номеров банкнот, не сомневайтесь — перед вами мошенники. Сразу звоните по телефону 02.

Также в МВД просят почаще напоминать своим пожилым родственникам, что пускать в дом незнакомцев, даже если они представились соцработниками или сотрудниками госучреждений, небезопасно.

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КОММЕНТАРИИ (5)Обсудить
25 фев 2019 в 12:08
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А откуда у пенсионеров деньги???!!!У простых жителей Ярославля зарплаты не всегда хватает на маршрутку,а тут такие деньжищи!!!
Олег
25 фев 2019 в 11:59
+0 −0
Схема стара как мир. Рассчитана разве что на людей с отставаниями. Никто здравомыслящий на такое не попадется.
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