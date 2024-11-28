«Такая куколка была»: в сибирском поселке рассказали о жестоком убийстве школьницы, которую оставили на растерзание свиньям

Ушканка — небольшой поселок в 4–5 часах езды от Красноярска Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











На этой неделе страну потрясла трагедия в поселке Ушканка Ужурского района. 17-летнюю школьницу нашли мертвой со следами укусов в сарае со свиньями. Поначалу ее смерть казалась несчастным случаем от нападения животных. Но нет зверя опаснее человека. На девочку напал сосед: хотел навредить ее отцу, своему начальнику, а под руку попала дочь. Злодей рассчитывал, что «виноватыми» объявят животных, но провести следователей не удалось. Журналисты NGS24.RU побывали в поселке, поговорили с местными жителями и узнали подробности трагедии.

Нашли уже мертвую

Первой на улице поселка мы встречаем пенсионерку Веру. Она называет себя родственницей девочки и почти сразу начинает плакать:

— Она добрая была, такая добрая. Родителям всегда во всём помогала. Вообще девочка была отзывчивая. В голове не укладывается, как мы ее потеряли! 17 лет девчоночке, такая куколка была, — всхлипывает женщина.

Вера вспоминает девочку Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Примерно то же самое об убитой говорили все жители, кого мы смогли застать, — золотой ребенок, приветливая, вежливая, хозяйственная, оканчивала школу, собиралась поступать. Семья непьющая, работящая. Мама с папой в дочке души не чаяли. Она встречалась с ровесником из соседней деревни — тоже очень хорошим парнем, он приезжал к ней постоянно.

Поселок выглядит тихо и спокойно Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Парень ее и нашел. 23 ноября родители девочки уехали в город продавать мясо, она осталась дома одна, должна была накормить скотину. Ближе к вечеру взрослые забеспокоились, что дочь не отвечает на звонки, — как любой подросток она обычно не расставалась с телефоном. Родители позвонили ее парню и попросили поискать ее.

В поселке живет пара сотен человек Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











По словам жителей, юноша сразу приехал в Ушканку, зашел на подворье, заглянул в стайку с животными, там было темно. Он хотел идти дальше, но услышал странный звук. Включил фонарик и на полу увидел…

По рассказу сельчан, он выбежал наружу, его тошнило, он стал звать на помощь. Сбежались соседи, отогнали свиней, вынесли девушку из стайки. Никто ничего не понимал, всем казалось, что школьницу покалечили животные. Был одиннадцатый час вечера. Вызвали скорую. Приехавшие медики констатировали смерть девочки.

Розы лежали на улице поселка, ведущей к дому Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Сельчане по секрету поведали нам, что парнишку «затаскали» силовики, предлагали признаться в убийстве. Молодой человек до сих пор не может отойти от шока, на похоронах на нем лица не было. Сейчас на его странице в соцсети написано: «Ты навсегда останешься в моем сердце, прости меня за всё, моя самая любимая девочка».

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











25 ноября прокуратура и следком сообщили о трагедии на своих порталах. В тот момент органы рассматривали разные версии, например, по какой-то причине девушка упала, пострадала от зубов домашней скотины. Причиной смерти назвали потерю крови из поврежденной бедренной артерии.

Неопределенность породила разные кривотолки в интернете, которые еще сильнее травмировали семью погибшей. Когда мы приехали в Ушканку, близкие девушки отказались разговаривать с нами. Они были возмущены тем, как многие СМИ и телеграм-каналы описывали события и строили догадки. В частности, по Сети гуляла версия, что якобы девочку сбила с ног какая-то свиноматка, а потом тело разорвали другие свиньи.

Источник: Baza / Telegram











А 26 ноября стало известно про задержание соседа.

Опасный сосед

41-летний Игорь родился и вырос в соседней с Ушканкой деревне. В 20 лет он «по пьяному делу» зарезал своего брата — 13 ножевых ранений. Отсидел пять лет и вышел по УДО. Последнее время жил в Ушканке с женой — тоже судимой. Их изба стоит совсем близко к дому девочки — буквально в 100–150 метрах.

На окраине поселка находятся большие коровники. Там Игорь работал скотником, а его жена — дояркой. Отец школьницы был управляющим.

— Игоря за пьянку ругали. Он сразу агрессивно на дыбы вставал. Такой человек тяжелый, — говорит Вера.

Коровник, где работал подозреваемый Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Несмотря на криминальное прошлое Игоря, большинство односельчан всё же не ожидали от него подобного зверства. Коллега по коровнику описал его так:

— Человек как человек. Работал. Ничего плохого в деревне никому вроде как не делал, а почему вдруг «кукушку поймал» — я не знаю.

— А пил он много? — спрашиваем мы.

— Ну поначалу было, потом вроде завязал.

— Говорят, что у него конфликт был с начальником, с отцом погибшей.

— А у кого этих конфликтов не бывает? У всех бывают конфликты с начальством. У меня тоже бывают иногда, но никто же на мокрое дело не идет, как он!

Еще один работник скотного двора Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Тем не менее конфликт с руководителем и стал предлогом для жуткой расправы. Сам задержанный заявил следователям: «За всё время накопилось». Что именно у него накопилось — толком пояснить не мог. Но, видимо, бережно хранил свои обиды на начальника. В общем, однажды Игорь хлопнул стакан водки и пошел «мстить».

Как установило следствие, он влез во двор с ножом и дубиной, чтобы порезать домашнюю скотину и погромить имущество начальника. Зашел в стайку, увидел девушку и бросился на нее. Бедняжка пыталась убежать, вырывалась, оцарапала ему лицо. Игорь огрел ее дубиной по голове, и не один раз. Девушка упала без сознания. После этого мужчина еще и совершил действия сексуального характера.

Место преступления Источник: Следственный комитет по краю











Затем злодей вытащил у неподвижной школьницы ее мобильный телефон и отправился домой. Уходя, он видел, что свиньи выбрались из загона. Как человек, всю жизнь проживший в деревне и работавший со скотиной, он прекрасно понимал, что животные могут «добить» лежащую на полу девочку. Собственно, на это он и рассчитывал: свиньи покалечат тело и всё будет выглядеть как несчастный случай. Но современная криминалистика не оставила ему шансов — следователи вычислили негодяя.

Задержанный дает показания Источник: Следственный комитет по краю











На допросах он сознался во всём. Ему вменяют убийство с особой жестокостью, совершенное с целью сокрытия другого преступления (пункты «д» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ).

Нет других работников, нет другой работы

Живя в крупных городах, мы привыкли, что при серьезных конфликтах работник и работодатель просто расстаются друг с другом. Либо первый увольняется, либо второй увольняет. Но в сельской местности всё сложнее.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Андроновский» — одно из старейших предприятий Ужурского района Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В Ушканке стоит буквально три десятка домов и живет пара сотен человек. Все местные жители работают на одном большом сельхозпредприятии — АО «Андроновское», где производят молоко, мясо и зерно. Многие по старинке называют его совхозом. Предприятие охватывает несколько деревень и поселков в Ужурском районе: вокруг них простираются зерновые поля, стоят сушилки и коровники. Руководят работами управляющие, одним из них был отец убитой девочки.

Практически все местные связаны с «совхозом» Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Как объяснили нам жители поселка, никакой работы, кроме «Андроновского», поблизости нет. Обладатели личного авто могут при желании устроиться на другие, более далекие агрокомплексы Ужурского района. Но если нет машины — то и вариантов нет. Разве что вахта и контракт с Минобороны. Один из наших собеседников, 42-летний мужчина, не так давно уволился из «Андроновского», чтобы отправиться на СВО. Правда, пока его не берут — он уже три раза безрезультатно ездил в военкомат.

42-летний мужчина уволился из «совхоза», чтобы пойти на СВО Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











С другой стороны, и работодателю выбирать особо не из кого. Глава «Андроновского» Артем Семенов признался нам, что своего скотника Игоря знает давно и тот «никогда не был нормальным человеком, даже в школе». Но найти работника «даже в городе проблема, а в деревне еще в два раза сложнее».

Артем Олегович обещал помогать пострадавшей семье, которая трудилась у него всю жизнь:

— Родители уже вряд ли к работе вернутся. Такая психологическая травма.

Детская площадка в Ушканке Источник: Мария Ленц / NGS24.RU









