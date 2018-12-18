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Происшествия

В Ярославле загорелась квартира на Пятёрке: погибла женщина

Спасатели рассказали подробности ЧП

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Огонь потушили за час

Фото: Yandex.ru/maps

Вчера в Ярославле трагедией закончился пожар на Пятёрке. В шесть часов вечера загорелась квартира в доме № 29 на Автозаводской улице. Пожар потушили через час, эвакуировать жильцов соседних квартир не пришлось, рассказали спасатели. 

Но не обошлось без жертв.

— В сгоревшей квартире погибла женщина, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Проверку уже проводят следователи.

— В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

Ярославльпожар на Автозаводской

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