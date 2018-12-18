В Ярославле загорелась квартира на Пятёрке: погибла женщина

Огонь потушили за час
Вчера в Ярославле трагедией закончился пожар на Пятёрке. В шесть часов вечера загорелась квартира в доме № 29 на Автозаводской улице. Пожар потушили через час, эвакуировать жильцов соседних квартир не пришлось, рассказали спасатели.
Но не обошлось без жертв.
— В сгоревшей квартире погибла женщина, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Проверку уже проводят следователи.
— В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
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