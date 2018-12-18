В Ярославле загорелась квартира на Пятёрке: погибла женщина

Вчера в Ярославле трагедией закончился пожар на Пятёрке. В шесть часов вечера загорелась квартира в доме № 29 на Автозаводской улице. Пожар потушили через час, эвакуировать жильцов соседних квартир не пришлось, рассказали спасатели.

Но не обошлось без жертв.

— В сгоревшей квартире погибла женщина, — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Проверку уже проводят следователи.

— В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствием рассматривается неосторожное обращение с огнем, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.