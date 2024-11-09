Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах

Тюменец считает, что не должен быть верным Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Измены в отношениях часто осуждаются, их считают признаком слабости и моральной деградации. Но у читателя 72.RU иное мнение на этот счет. В анонимной колонке он откровенно рассказал, почему изменяет и не испытывает угрызений совести. Далее — от первого лица.

Анонимный автор Автор предпочел остаться неизвестным

Мне немного за 30. У меня бизнес, который приносит неплохой доход, я слежу за собой, занимаюсь спортом и хорошо выгляжу. У меня есть девушка. Красивая, умная, успешная: модельная внешность, собственный бизнес — к тому же она очень добрая и заботливая. Мы уже два года живем вместе. Знакомые считают нас отличной парой.

Но есть один небольшой секрет: я ей изменяю. Как и всем своим предыдущим девушкам. Это уже пятые длительные отношения. Сначала я думал, что просто не могу найти «ту самую». От одной ушел к другой. Я был уверен, что влюбился и никогда не захочу другую. И так каждый раз. Я считал, что не получаю то, чего хочу. Теперь понимаю, что дело не в них. Дело во мне.

Я не считаю себя плохим человеком. Я не издеваюсь над девушкой, не обижаю ее. Наоборот, всегда забочусь, делаю дорогие подарки, вожу в отпуск и решаю любые проблемы. Я очень ее люблю, но не могу быть верным. Мне нравится секс с разными женщинами, нравится ощущение охоты, победы. Люблю это чувство, когда ты понимаешь, что добился неприступную девушку. Для меня важно это чувство власти. И конечно, разнообразие. Я не могу представить, что буду жить с одной женщиной всю жизнь.

У меня есть постоянные любовницы, бывают разовые встречи, иногда я хожу к проституткам. Мои друзья говорят, что я неразборчив. Но это не так. Я сплю только с красивыми. Это могут быть случайные знакомые, коллеги, девушки из соцсетей или из спортзала, в который я хожу, официантки, парикмахерши, администраторы. Да хоть подруги моей девушки.

В обществе принято считать, что это неправильно. Но я так не считаю. Я уверен, что все мои глубоко семейные друзья, которые не изменяют женам, живут слишком скучно. И просто не могут решиться на измену из-за детей, денег или неуверенности в себе, завидуют мне. Я свободен от этих ограничений, и мне не нужно оправдываться.

Друзья говорят, что у них всё хорошо и им не интересны другие женщины. Но я сомневаюсь. Либо они просто врут, формируя идеализированный образ своей жизни, либо глубоко внутри понимают, что не могут реализовать истинные желания. А я, хоть и обманываю девушку, но честен перед собой и друзьями. Я получаю удовольствие от процесса завоевания, от возможности выбирать. Это не только физическое влечение, это соревнования, в которых я люблю быть победителем. Я считаю, что для мужчины это естественно.

Я даже уверен, что это идет на пользу отношениям. Если у меня долгое время нет другой девушки, я становлюсь раздражительным. Когда всё налаживается, я чувствую себя гораздо лучше и становлюсь внимательнее к своей девушке. Мне хочется для нее что-то делать.

Моя нынешняя девушка не знает о моих изменах. Мне удается не попадаться. Но бывшие меня ловили. Обычно это заканчивалось руганью и истерикой. Я всегда извинялся, заглаживал вину. Но виноватым себя никогда не считал. Я жалел лишь о том, что попался. Но обычно после обещаний больше так не делать и хороших подарков меня прощали. Я держался несколько месяцев, а потом снова начинал изменять.

Я понимаю, что с моральной точки зрения мои действия неправильны. Я даже не знаю, как бы я отреагировал, если бы узнал, что моя девушка мне изменяет. Но отношениям бы точно пришел конец. Я не хочу менять свой образ жизни. Я счастлив с девушкой, мне комфортно с ней. Я ее искренне люблю, но не готов отказаться от свободы. Мне нравится моя жизнь. Пусть звучит эгоистично, но это моя жизнь, и я хочу получать удовольствие от нее.