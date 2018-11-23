Авария на съезде с Добрынинского моста 
Авария на съезде с Добрынинского моста 

Сегодня днём в Ярославле случилось ДТП на съезде с Добрынинского моста, последствия которого до вечера перегородили дорогу. Всё произошло по направлению в сторону Дзержинского района.

Грузовик КАМАЗ с прицепом потерял управление и съехал в кювет, перекрыв собой две полосы для движения. Во время происходящего по дороге ехала «Киа-Спортаж», водитель которой не успел затормозить. Машины столкнулись по касательной. В аварии есть пострадавший. 

— Пробка была огромной. Несколько потоков машин могли проехать только через крайний левый ряд. 

Несмотря на то, что авария произошла около двух часов дня, грузовик перекрывал дорогу почти до шести вечера.

Машины долго не разъезжались после аварии
Машины долго не разъезжались после аварии