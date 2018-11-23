Авария на съезде с Добрынинского моста

Сегодня днём в Ярославле случилось ДТП на съезде с Добрынинского моста, последствия которого до вечера перегородили дорогу. Всё произошло по направлению в сторону Дзержинского района.

Грузовик КАМАЗ с прицепом потерял управление и съехал в кювет, перекрыв собой две полосы для движения. Во время происходящего по дороге ехала «Киа-Спортаж», водитель которой не успел затормозить. Машины столкнулись по касательной. В аварии есть пострадавший.

— Пробка была огромной. Несколько потоков машин могли проехать только через крайний левый ряд.

Несмотря на то, что авария произошла около двух часов дня, грузовик перекрывал дорогу почти до шести вечера.