Пожар случился в придорожном кафе «Меленки»

В Ростовском районе Ярославской области произошёл пожар в одноэтажном деревянном здании, в котором находится придорожное кафе. Это случилось в деревне Меленки, на повороте в Белогостицы с трассы М-8.



Деревянный дом полыхал так, что было видно издалека

— На месте работают три пожарных расчёта, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Жертв и пострадавших нет. Открытое горение уже потушили, идёт проливка здания.



Причины пожара будут устанавливать специалисты Госпожнадзора

Известно, что пожар уже почти потушен. С мечта ЧП передают, что никакой опасности распространения огня нет.



— Это деревянное одноэтажное здание, — уточнили очевидцы — Пожар случился ещё до того, как кафе открылось.



В МЧС говорят, что ущерб от пожара небольшой

Недавно в Ярославской области прокуроры обратили внимание, что не всё хозяйство содержится по правилам пожарной безопасности. Они обязали власть устранять нарушения.

