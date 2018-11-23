В Ярославской области горит деревянное кафе: подробности и фото с места ЧП
В Ростовском районе Ярославской области произошёл пожар в одноэтажном деревянном здании, в котором находится придорожное кафе. Это случилось в деревне Меленки, на повороте в Белогостицы с трассы М-8.
— На месте работают три пожарных расчёта, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Жертв и пострадавших нет. Открытое горение уже потушили, идёт проливка здания.
Известно, что пожар уже почти потушен. С мечта ЧП передают, что никакой опасности распространения огня нет.
— Это деревянное одноэтажное здание, — уточнили очевидцы — Пожар случился ещё до того, как кафе открылось.
Недавно в Ярославской области прокуроры обратили внимание, что не всё хозяйство содержится по правилам пожарной безопасности. Они обязали власть устранять нарушения.