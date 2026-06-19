«Все троллейбусы встали»: в Ярославле растет гигантская пробка из-за ДТП с электробусом — видео

На Московском выстроилась пробка из-за аварии с электробусом Источник: читатель 76.RU

Вечером 19 июня на Московском проспекте в сторону центра Ярославля растянулась пробка из-за ДТП легковушки с электробусом. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», движение затруднено от Московского вокзала до самого моста.

«Московский проспект встал в сторону центра из-за ДТП. Там разбитая легковушка и электробус. Все троллейбусы встали. Одна полоса полностью ими занята», — поделилась читательница 76.RU.

Мы запросили информацию в полиции для уточнения деталей аварии. Судя по кадрам с места событий, отечественная легковушка въехала в заднюю часть электробуса. За ними выстроилась очередь из троллейбусов.

В Ярославле из-за аварии с электробусом выросла пробка Источник: «Жесть Ярославль» / MAX

Пробка на мосту и Московском проспекте растет Источник: читатель 76.RU

Автомобилисты советуют объезжать пробку и место ДТП под мостом через Которосль.

Пробка растянулась от моста до Московского вокзала Источник: Яндекс. Карты