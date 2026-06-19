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Происшествия «Все троллейбусы встали»: в Ярославле растет гигантская пробка из-за ДТП с электробусом — видео

«Все троллейбусы встали»: в Ярославле растет гигантская пробка из-за ДТП с электробусом — видео

Особенно досталось Московскому проспекту

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На Московском выстроилась пробка из-за аварии с электробусом | Источник: читатель 76.RUНа Московском выстроилась пробка из-за аварии с электробусом | Источник: читатель 76.RU

На Московском выстроилась пробка из-за аварии с электробусом

Источник:

читатель 76.RU

Вечером 19 июня на Московском проспекте в сторону центра Ярославля растянулась пробка из-за ДТП легковушки с электробусом. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», движение затруднено от Московского вокзала до самого моста.

«Московский проспект встал в сторону центра из-за ДТП. Там разбитая легковушка и электробус. Все троллейбусы встали. Одна полоса полностью ими занята», — поделилась читательница 76.RU.

Мы запросили информацию в полиции для уточнения деталей аварии. Судя по кадрам с места событий, отечественная легковушка въехала в заднюю часть электробуса. За ними выстроилась очередь из троллейбусов.

В Ярославле из-за аварии с электробусом выросла пробка

Источник:

«Жесть Ярославль» / MAX

Пробка на мосту и Московском проспекте растет | Источник: читатель 76.RUПробка на мосту и Московском проспекте растет | Источник: читатель 76.RU

Пробка на мосту и Московском проспекте растет

Источник:

читатель 76.RU

Автомобилисты советуют объезжать пробку и место ДТП под мостом через Которосль.

Пробка растянулась от моста до Московского вокзала | Источник: Яндекс. КартыПробка растянулась от моста до Московского вокзала | Источник: Яндекс. Карты

Пробка растянулась от моста до Московского вокзала

Источник:

Яндекс. Карты

Ранее мы публиковали момент столкновения иномарки с автоцистерной на ЮЗОД. Авария случилась утром 19 июня. Легковушку от удара развернуло на трассе, затем она влетела в ограждения. С места ДТП забрали женщину-водителя.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ДТП Электробус Пробка
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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Просто подъехать гаи составить протокол и эвакуировать авто это ооооочень сложно и долго? Самые простые действия сделать не могут?
Гость
1 минута
Пережитки прошлого встали.
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Гость
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