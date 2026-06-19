«Все троллейбусы встали»: в Ярославле растет гигантская пробка из-за ДТП с электробусом — видео

Вечером 19 июня на Московском проспекте в сторону центра Ярославля растянулась пробка из-за ДТП легковушки с электробусом. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», движение затруднено от Московского вокзала до самого моста.
«Московский проспект встал в сторону центра из-за ДТП. Там разбитая легковушка и электробус. Все троллейбусы встали. Одна полоса полностью ими занята», — поделилась читательница 76.RU.
Мы запросили информацию в полиции для уточнения деталей аварии. Судя по кадрам с места событий, отечественная легковушка въехала в заднюю часть электробуса. За ними выстроилась очередь из троллейбусов.
Автомобилисты советуют объезжать пробку и место ДТП под мостом через Которосль.
Ранее мы публиковали момент столкновения иномарки с автоцистерной на ЮЗОД. Авария случилась утром 19 июня. Легковушку от удара развернуло на трассе, затем она влетела в ограждения. С места ДТП забрали женщину-водителя.