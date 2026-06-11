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Происшествия Дроны попали в автобус, били по заправкам и домам: есть погибшие. Главное о массовых атаках

Дроны попали в автобус, били по заправкам и домам: есть погибшие. Главное о массовых атаках

Рассказываем о последствиях ударов беспилотников по регионам

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Несколько человек погибли из-за атак | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUНесколько человек погибли из-за атак | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Несколько человек погибли из-за атак

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Дроны устроили массовые атаки на регионы 11 июня. Беспилотники попадали в жилые дома, автозаправки, автомобили и пассажирский транспорт. Без жертв и пострадавших не обошлось. Рассказываем, что известно к этому часу.

В Белгородской области дрон ударил по автобусу, в котором находились пассажиры. Одна женщина скончалась на месте от полученных травм. Еще 11 человек с ранениями доставили в больницу, медики оказывают им необходимую помощь.

«В Шебекинском округе в селе Белянка от детонации дрона получили повреждения сельхозтехника и КАМАЗ. В селе Сурково дрон сдетонировал на территории предприятия — повреждена одна единица спецтехники», — сообщили в оперштабе региона.

Под удар также попали дома и еще несколько автомобилей в разных районах. Так, в Шебекинском округе дрон атаковал грузовой автомобиль, водителя с травмами увезли в больницу. В Белгородском округе на участке автодороги Шагаровка — Таврово повреждения получили грузовик и легковушка.

В Херсонской области беспилотник ударил по автозаправочной станции. Из-за этого там загорелся бензовоз. Как рассказал ТАСС губернатор Владимир Сальдо, никто не пострадал. Сотрудники МЧС оперативно потушили огонь.

Похожие атаки прошли и в Брянской области. Там дроны прилетели в несколько автозаправок в Стародубе. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток. Осколки повредили пять гражданских автомобилей.

«В Климовском районе в результате атаки дрона ранен 5-летний ребенок. Мальчик просто гулял во дворе. Медики оказали ему помощь, он госпитализирован», — сообщил врио главы Брянской области Егор Ковальчук.

Он также рассказал о ракетной атаке по поселку Белая Березка. Там повреждения получили 10 многоквартирных домов и три частных, а также здание администрации. Двое местных жителей ранены, еще двое — погибли.

«Выражаю глубокие соболезнования родным. Никаких слов не хватит, чтобы восполнить потерю близких. Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка», — добавил Ковальчук.

По данным Минобороны, всего с 07:00 до 20:00 мск 11 июня ПВО сбили 189 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака Пострадавший Погибший
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