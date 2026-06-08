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Происшествия «У меня уши заложило»: ярославцев напугал сильный хлопок на улице. Что это было

«У меня уши заложило»: ярославцев напугал сильный хлопок на улице. Что это было

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Стало известно, что было причиной громкого хлопка в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / Max.ruСтало известно, что было причиной громкого хлопка в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / Max.ru

Стало известно, что было причиной громкого хлопка в Ярославле

Источник:

Жесть Ярославль / Max.ru

Вечером 7 июня, около 23:00, жители Ярославля услышали сильный хлопок. Громче всего звук был в Брагине. При этом его слышали и в ругих районах.

«За Волгой тоже слышали этот взрыв», — написали в группе «Подслушано в Ярославле».

В ярославских группах в соцсетях появилось видео, на котором зафиксирована причина хлопка.

«Одному местному жителю просто стало скучно, решил под ночь поиграться с петардами», — сообщили в группе «Жесть Ярославль».

Момент взрыва петарды зафиксировали уличные видеокамеры

Источник:

Жесть Ярославль / Max.ru

Сообщается, что ситуация произошла во дворе на улице Брагинской. На кадрах с уличных видеокамер видно, что кто-то бросил петарду на спортивную площадку между домами. Через несколькор секунд она взорвалась.

«У меня в наушниках уши заложило», — описывают звук хопка пользователи соцсетей.

В полиции порталу 76.RU сообщили, что в отдел Дзержинского райлона поступила соответствующая жалоба. По сообщению проводится проверка.

Напомним, в Ярославле есть официальные площадки для запуска фейерверков и петард. Информацию о них мэрия города публиковала перед Новым годом. В других местах взрывать петарды запрещено.

Взрывать петарды и запускать фейерверки во дворах Ярославля запрещено | Источник: Городские медиа Взрывать петарды и запускать фейерверки во дворах Ярославля запрещено | Источник: Городские медиа

Взрывать петарды и запускать фейерверки во дворах Ярославля запрещено

Источник:

Городские медиа

«За нарушение правил запуска фейерверков предусмотрены различные виды ответственности: гражданская, административная и уголовная. Накладывать административные штрафы за такие нарушения вправе отделы надзорной деятельности и профилактической работы в городских районах Ярославля, управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области», — рассказали в мэрии Ярославля.

Что грозит за запуск фейерверков в неположенных местах

Гражданская ответственность за запуск фейерверков в неположенных местах прописана в статье 1079 Гражданского кодекса РФ. В ней оговариваются случаи, когда из-за пиротехники кому-либо или чему-либо был причинен ущерб. Согласно Гражданскому кодексу, нарушитель будет обязан его компенсировать.

Кроме того, за использование пиротехники в общественных местах могут привлечь к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Штраф по ней составляет от 500 до 1000 рублей (возможен арест на 15 суток). Если нарушителем стал подросток младше 14 лет, накажут его родителей.

Также к административной ответственности в данном случае могут привлечь и по статье 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Здесь штраф может составить от 5 до 15 тысяч рублей. Если из-за пиротехники начался пожар, было уничтожено или повреждено чужое имущество, причинен легкий или средний вред здоровью человека, то штраф для граждан составит от 40 до 50 тысяч рублей.

Если нарушение требований пожарной безопасности привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека или смерти людей, то эти действия уже подпадают под уголовную ответственность по статье 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Максимальным наказанием за совершение этого преступления является лишение свободы на срок до семи лет.

А вы как относитесь к петардам?

Считаю, их нужно полностью запретить
Я за то, чтобы их взрывали только в разрешенных местах
Ничего не имею против
У меня особое мнение, напишу его в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
5
Гость
53 минуты
Уши заложило на большом расстоянии от взрыва... А это точно была петарда?
Гость
46 минут
У нас каждый день новый год
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Гость
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