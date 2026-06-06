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Происшествия В Ярославской области в ДТП погибла 18-летняя девушка: что об этом известно

В Ярославской области в ДТП погибла 18-летняя девушка: что об этом известно

Публикуем подробности от Госавтоинспекции

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В аварии погибла 18-летняя девушка | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / MaxВ аварии погибла 18-летняя девушка | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

В аварии погибла 18-летняя девушка

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Ночью 5 июня в Ярославской области произошло ДТП. Аварию зарегистрировали около 23:55 на 4-м километре дороги Ярославль — Сабельницы в Ярославском районе.

По предварительной информации, 21-летний парень на ВАЗ-2115, не справившись с управлением, улетел в кювет, где потом перевернулся на крышу. В салоне машины также находилось трое пассажиров.

«В результате ДТП 18-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, двое пассажиров получили травмы», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

На месте случившегося работали экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются следственно-оперативной группой.

«Помните, что от вашего поведения на дороге зависят ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения», — напоминают быть бдительнее в Госавтоинспекции.

Ранее днем 5 июня возле Октябрьской площади в Ярославле на крышу перевернулась иномарка. Мы рассказывали, что об этом известно.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ДТП Перевертыш Госавтоинспекция Погибший
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Комментарии
4
Гость
37 минут
Допонтовался мамкин шумахер.Девушку убил..Жить да жить ей..Соболезную.
Гость
1 час
Ужас….
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Гость
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