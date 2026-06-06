В Ярославской области в ДТП погибла 18-летняя девушка: что об этом известно

Ночью 5 июня в Ярославской области произошло ДТП. Аварию зарегистрировали около 23:55 на 4-м километре дороги Ярославль — Сабельницы в Ярославском районе.
По предварительной информации, 21-летний парень на ВАЗ-2115, не справившись с управлением, улетел в кювет, где потом перевернулся на крышу. В салоне машины также находилось трое пассажиров.
«В результате ДТП 18-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, двое пассажиров получили травмы», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
На месте случившегося работали экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются следственно-оперативной группой.
«Помните, что от вашего поведения на дороге зависят ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения», — напоминают быть бдительнее в Госавтоинспекции.
Ранее днем 5 июня возле Октябрьской площади в Ярославле на крышу перевернулась иномарка. Мы рассказывали, что об этом известно.