В Ярославской области в ДТП погибла 18-летняя девушка: что об этом известно

В аварии погибла 18-летняя девушка Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max

Ночью 5 июня в Ярославской области произошло ДТП. Аварию зарегистрировали около 23:55 на 4-м километре дороги Ярославль — Сабельницы в Ярославском районе.

По предварительной информации, 21-летний парень на ВАЗ-2115, не справившись с управлением, улетел в кювет, где потом перевернулся на крышу. В салоне машины также находилось трое пассажиров.



«В результате ДТП 18-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, двое пассажиров получили травмы», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

На месте случившегося работали экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются следственно-оперативной группой.

«Помните, что от вашего поведения на дороге зависят ваша собственная жизнь и жизнь других участников дорожного движения», — напоминают быть бдительнее в Госавтоинспекции.