Иномарка перевернулась на площади: появилось видео с моментом ДТП в Ярославле

ДТП на Октябрьской площади в Ярославле Источник: Безопасный регион, Видеонаблюдение / Telegram, Екатерина Тарыгина / 76.RU

Появилось видео с моментом ДТП на Октябрьской площади, произошедшего днем 5 июня. «Субару» перевернулась на пешеходном переходе рядом с ТРЦ «Флагман».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии. На видео, опубликованном в tg-канале «Безопасный регион, Видеонаблюдение», видно, как иномарка зацепилась за забор, отделяющий проезжую часть от тротуара. Машину повалило на бок, после чего она медленно перевернулась.

Видео с моментом ДТП попало на камеры видеонаблюдения Источник: Безопасный регион, Видеонаблюдение / Telegram

К перевернутому автомобилю сразу сбежались неравнодушные ярославцы, стараясь помочь. К счастью, обошлось без пострадавших. Полицию вызвали участники ДТП около 11:25.

Происшествие активно стали обсуждать в соцсетях. Ярославцы предполагали, в чем кроется причина аварии.

«Нам тоже [попадался] умник, решивший перестроиться на светофоре через 2 полосы и повернуть. Не убедился, что в левой полосе помеха, ударил в колесо, и наша машина ушла на крышу. Результат — машина тотал. Счастье, что жив, и практически без травм», — привела в пример историю читательница 76.RU Ольга.

Опрокинутая машина лежала прямо на дороге Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Напомним, днем вокруг перевернутой машины столпились прохожие. Кто-то следил за происходящим со стороны, делая фотографии. Подростки и вовсе решили сами сфотографироваться на фоне перевертыша.