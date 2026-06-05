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Происшествия Подробности Иномарка перевернулась на площади: появилось видео с моментом ДТП в Ярославле

Иномарка перевернулась на площади: появилось видео с моментом ДТП в Ярославле

Подробности аварии

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ДТП на Октябрьской площади в Ярославле | Источник: Безопасный регион, Видеонаблюдение / Telegram, Екатерина Тарыгина / 76.RUДТП на Октябрьской площади в Ярославле | Источник: Безопасный регион, Видеонаблюдение / Telegram, Екатерина Тарыгина / 76.RU

ДТП на Октябрьской площади в Ярославле

Источник:

Безопасный регион, Видеонаблюдение / Telegram, Екатерина Тарыгина / 76.RU

Появилось видео с моментом ДТП на Октябрьской площади, произошедшего днем 5 июня. «Субару» перевернулась на пешеходном переходе рядом с ТРЦ «Флагман».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии. На видео, опубликованном в tg-канале «Безопасный регион, Видеонаблюдение», видно, как иномарка зацепилась за забор, отделяющий проезжую часть от тротуара. Машину повалило на бок, после чего она медленно перевернулась.

Видео с моментом ДТП попало на камеры видеонаблюдения

Источник:

Безопасный регион, Видеонаблюдение / Telegram

К перевернутому автомобилю сразу сбежались неравнодушные ярославцы, стараясь помочь. К счастью, обошлось без пострадавших. Полицию вызвали участники ДТП около 11:25.

Происшествие активно стали обсуждать в соцсетях. Ярославцы предполагали, в чем кроется причина аварии.

«Нам тоже [попадался] умник, решивший перестроиться на светофоре через 2 полосы и повернуть. Не убедился, что в левой полосе помеха, ударил в колесо, и наша машина ушла на крышу. Результат — машина тотал. Счастье, что жив, и практически без травм», — привела в пример историю читательница 76.RU Ольга.

Опрокинутая машина лежала прямо на дороге | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUОпрокинутая машина лежала прямо на дороге | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Опрокинутая машина лежала прямо на дороге

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Напомним, днем вокруг перевернутой машины столпились прохожие. Кто-то следил за происходящим со стороны, делая фотографии. Подростки и вовсе решили сами сфотографироваться на фоне перевертыша.

Через час после ДТП на место приехал эвакуатор, чтобы убрать помеху с дороги. Машину с грохотом перевернули на бок. Как выглядело место аварии днем — опубликовали здесь.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
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