Дроны ударили по предприятию, есть раненые: главное о ночных налетах

За ночь регионы атаковали 315 дронов. Не обошлось без последствий — в Ярославской области удар пришелся по промзоне. Во время атаки в Белгородской области пострадали люди. Всё, что известно о ночных налетах, собрали в одном материале.

Массовой атаке подверглась Ярославская область. По информации губернатора Михаила Евраева, большинство беспилотников удалось сбить, но пострадал промышленный объект.

«Произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — написал в своем Telegram-канале глава региона.

Он предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. К ним не следует приближаться и пользоваться рядом с ними телефонами. Нужно отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.

Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

В Белгородской области пострадали три человека. В поселке Борисовка Борисовского округа от детонации дрона пострадал мужчина. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Дрон атаковал коммерческий объект в поселке Октябрьский. Там пострадала женщина, ей тоже оказали помощь в больнице. В здании повреждены окна, фасад и входная группа.

В селе Доброе Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль. Пострадал мирный житель. Его госпитализировали, сообщили в оперштабе региона.

Взрывы были в Воронеже. Ночью в городе выли сирены. В одном из районов слышали взрыв.

«Взрыв сильный был, дом пошатнулся», — вспоминает один из читателей Voronezh1.ru.

В Ростовской области беспилотники атаковали три района. Как отметил губернатор Юрий Слюсарь, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

С ночи продолжается атака на Москву. По информации мэра столицы Сергея Собянина, сбито уже пять беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших пока не поступала.