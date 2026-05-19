Дроны ударили по предприятию, есть раненые: главное о ночных налетах

За ночь регионы атаковали 315 дронов. Не обошлось без последствий — в Ярославской области удар пришелся по промзоне. Во время атаки в Белгородской области пострадали люди. Всё, что известно о ночных налетах, собрали в одном материале.
Массовой атаке подверглась Ярославская область. По информации губернатора Михаила Евраева, большинство беспилотников удалось сбить, но пострадал промышленный объект.
«Произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — написал в своем Telegram-канале глава региона.
Он предупредил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. К ним не следует приближаться и пользоваться рядом с ними телефонами. Нужно отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.
Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.
В Белгородской области пострадали три человека. В поселке Борисовка Борисовского округа от детонации дрона пострадал мужчина. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Дрон атаковал коммерческий объект в поселке Октябрьский. Там пострадала женщина, ей тоже оказали помощь в больнице. В здании повреждены окна, фасад и входная группа.
В селе Доброе Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль. Пострадал мирный житель. Его госпитализировали, сообщили в оперштабе региона.
Взрывы были в Воронеже. Ночью в городе выли сирены. В одном из районов слышали взрыв.
«Взрыв сильный был, дом пошатнулся», — вспоминает один из читателей Voronezh1.ru.
В Ростовской области беспилотники атаковали три района. Как отметил губернатор Юрий Слюсарь, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
С ночи продолжается атака на Москву. По информации мэра столицы Сергея Собянина, сбито уже пять беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших пока не поступала.
Всего за ночь силы ПВО уничтожили 315 беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, передают в Минобороны РФ.