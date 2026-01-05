НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Десятки российских туристов застряли на острове Сокотра в Йемене — в стране массово отменяют рейсы

Посольство ищет выход из ситуации с застрявшими гражданами РФ

Когда восстановят авиасообщение — неизвестно

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Несколько десятков граждан России оказались заблокированы на йеменском острове Сокотра. Как сообщили в посольстве РФ в Йемене, в стране приостановили авиасообщение.

«На Сокотре находятся несколько десятков граждан РФ, которые не могут покинуть остров», — сказал представитель дипмиссии.

Уточняется, что авиасообщение было приостановлено из-за нестабильной ситуации на юго-востоке Йемена. По ряду направлений из Адена рейсы уже возобновили, однако информации о полетах с Сокотры нет.

«Посольство Российской Федерации собирает данные об оказавшихся в затруднительной ситуации российских гражданах, рассматривает различные пути выхода из сложившейся ситуации», — добавили в посольстве.

Остров Сокотра находится в 380 км к югу от Йемена в акватории Индийского океана.

Контроль над Йеменом разделен между тремя основными силами. Движение «Ансар Аллах» (хуситы) удерживает западные и северо-западные провинции, включая столицу Сану. Юг контролирует сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС) со столицей в портовом городе Аден. Остальные районы находятся под управлением сил Руководящим президентским советом, который включает представителей как ЮПС, так и других антихуситских формирований.

Ситуация обострилась в начале декабря, когда ЮПС захватил власть в провинциях Хадрамаут и Аль-Махра на востоке Йемена. После этого в стране было введено чрезвычайное положение на 90 дней.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
