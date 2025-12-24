Умерла основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская, ей было 83 года Источник: Алексей Никольский / РИА Новости

Умерла основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская. Ей было 83 года. Об этом сообщила телеведущая и гендиректор «VK Видео» Марианна Максимовская, работавшая с ней.

«Человек, чьим именем назван канал РЕН ТВ, который она когда-то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по „Неделе“. И всё российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни», — написала Марианна Максимовская в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Ирена Лесневская родилась в 1942 году в казахстанском поселке Урлютюб, куда был сослан ее отец. В Москву она переехала с матерью после войны. Ее путь на телевидение начался в 1960-х годах на Центральном телевидении СССР, где она долгое время работала в детской редакции, а затем в киноредакции. В 1980-е годы Лесневская работала над легендарной программой «Кинопанорама».

Но ее главный прорыв случился уже в новой России. В августе 1991 года, в дни путча, когда страна замерла в неопределенности, Лесневская должна была регистрировать свою телекомпанию. Вместе с сыном Дмитрием она основала независимую телекомпанию REN TV. А в 1997 году начал вещание одноименный телеканал, который очень быстро стал важной частью телевизионного ландшафта страны.

В 2005 году она и ее сын продали свою долю в телеканале и ушли из проекта, который создали с нуля. Но она не ушла из медиа. Следующим ее делом стал журнал The New Times (нынешний главный редактор Евгения Альбац признана в России СМИ иностранным агентом в 2022 году).