Переходил пути: поезд насмерть сбил пешехода в Ярославской области

В Ярославской области 52-летний мужчина погиб под колесами электрички. Происшествие случилось около 8 часов утра 2 декабря у железнодорожной станции Данилов.

По информации Северного ЛУ МВД России на транспорте, мужчина переходил железнодорожные пути и не заметил приближение поезда.

«Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказали правоохранители.

Сейчас по факту гибели мужчины проводится проверка.

Напомним, в сентябре в Ярославской области грузовой поезд насмерть сбил 47-летнюю женщину. ЧП произошло на станции Семибратово в Ростовском районе. По предварительной информации, женщина переходила пути в неположенном месте и не заметила приближающийся состав.

А на следующий день у депо станции Ярославль-Главный под поезд попал 48-летний житель региона. Он также переходил пути в неположенном месте, споткнулся и упал перед приближающимся составом. В результате мужчина получил травму и был госпитализирован.