НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 762мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 77,46
EUR 89,85
Экопроекты российских компаний
Новое кладбище
«Умные решения»
Десятки домов — без отопления
Что подарить и как отметить Новый год
На СВО погиб воспитатель
Гришаева обосновалась в Вятском
Погром на кладбище
Происшествия Переходил пути: поезд насмерть сбил пешехода в Ярославской области

Переходил пути: поезд насмерть сбил пешехода в Ярославской области

Подробности происшествия

544
В Ярославской области мужчина погиб под поездом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области мужчина погиб под поездом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области мужчина погиб под поездом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области 52-летний мужчина погиб под колесами электрички. Происшествие случилось около 8 часов утра 2 декабря у железнодорожной станции Данилов.

По информации Северного ЛУ МВД России на транспорте, мужчина переходил железнодорожные пути и не заметил приближение поезда.

«Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказали правоохранители.

Сейчас по факту гибели мужчины проводится проверка.

Напомним, в сентябре в Ярославской области грузовой поезд насмерть сбил 47-летнюю женщину. ЧП произошло на станции Семибратово в Ростовском районе. По предварительной информации, женщина переходила пути в неположенном месте и не заметила приближающийся состав.

А на следующий день у депо станции Ярославль-Главный под поезд попал 48-летний житель региона. Он также переходил пути в неположенном месте, споткнулся и упал перед приближающимся составом. В результате мужчина получил травму и был госпитализирован.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Сбил поезд ДТП Погиб мужчина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Как вообще такое возможно?
Гость
57 минут
Массовые самоубийства какие-то
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Купил квартиру и остался должен. Эксперт назвала пять финансовых ловушек при покупке жилья на вторичке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление