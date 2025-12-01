В Ярославской области легковушка сбила 13-летнюю школьницу

Вечером 30 ноября в Ярославской области в ДТП пострадала 13-летняя школьница. Авария произошла около 18:30 в Переславле-Залесском на улице Кардовского в районе дома № 96г.

«Датсун», за рулем которого был 77-летний пенсионер, сбил 13-летнюю девочку. Судя по фото с места аварии, она произошла в районе пешеходного перехода.

Девочка получила травмы, ей понадобилась помощь врачей.

«В результате ДТП пешеход госпитализирована. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Правоохранители обратились к водителям. Им посоветовали всегда быть готовыми к внезапному появлению пешеходов и снижать скорость перед «зебрами».

«В темное время суток и в условиях недостаточной видимости выбирайте скорость движения, которая обеспечит безопасность всех участников дорожного движения», — уточнили в региональном УМВД.

Пешеходов же призывают быть бдительными, переходить проезжую часть только по пешеходному переходу. Также нужно переходить дорогу лишь убедившись в своей безопасности, и не создавать помех участникам дорожного движения.