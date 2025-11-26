Мать задавила двухлетнюю дочь на парковке в Подмосковье: она забыла посадить ее в машину. Новости 26 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 ноября.
Главные отличительные черты бюджета
Председатель Счетной палаты (СП) России Борис Ковальчук в ходе пленарного заседания Совета Федерации рассказал об отличительных чертах проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы. Об этом сообщает газета «Известия».
«Отличительными чертами бюджета являются финансирование новых национальных проектов и изменение налоговой нагрузки», — сказал глава СП.
Ковальчук добавил, что приоритетными направлениями проекта стали социальное развитие, финансовое обеспечение обороны и безопасности, а также поддержка семей участников специальной военной операции (СВО). По его словам, бюджет будет направлен на достижение национальных целей и приоритетов до 2030 года.
У ребенка в Казахстане остановилось сердце в кресле у стоматолога
В Астане во время приема у стоматолога у маленькой пациентки остановилось сердце. Об этом сообщает Orda.kz.
По версии следствия, четырехлетняя девочка пришла в клинику, чтобы вылечить 18 зубов за раз, для этого ей сделали общий наркоз. Ее состояние ухудшилось, реанимация не помогла. Ребенок скончался. Теперь анестезиолог попал под суд.
Выяснилось, что за некоторое время до визита к врачу девочка перенесла пневмонию. Пациентка не оправилась от болезни до конца, функция легких не восстановилась полностью. При введении препарата это могло вызвать недостаток кислорода.
Сколько длится подростковый возраст
Мозг сохраняет подростковую фазу до 32 лет, выяснили ученые из Кембриджского университета. Это почти на десятилетие дольше, чем считалось ранее.
Их исследование показало, что с 9 до 32 лет нейронные связи проходят период максимальной эффективности, когда мозг дорабатывает себя и выходит на пик когнитивных возможностей, пишет BBC news.
После 32 мозг вступает в самую длинную и стабильную фазу, затем постепенно теряет эффективность связей.
Всего выделены пять фаз развития мозга: детство — до 9 лет, подростковый период — с 9 до 32, взрослая стабильность — с 32 до 66, раннее старение — с 66 до 83, поздний возраст — после 83.
За гирлянду могут выписать штраф
Небезопасное крепление новогодних гирлянд может грозить штрафом. Об этом рассказала адвокат, эксперт Народного фронта Юлия Дубинина.
По ее словам, размещение любых электросветовых украшений на окнах, дверях, балконах, фасадах и на общем имуществе дома подпадает под требования пожарной безопасности. За нарушение правил грозит:
для граждан от 5000 до 15 000 рублей;
должностных лиц — от 40 000 до 60 000 рублей;
юрлиц — до 400 000 рублей.
Им будет считаться использование несертифицированных гирлянд, перегрузка электросети или крепление оборудования на горючие конструкции.
В Госдуме предложили новый закон об алиментах
В Госдуме предложили установить минимальный размер для алиментов, равный половине прожиточного минимума. В 2025 году ПМ равен 17 733 рубля, так что если законопроект примут, то обязательные алименты станут равны 8866,5 рубля.
«Сейчас алименты могут быть установлены по соглашению сторон либо в судебном порядке. Однако сторона, которая уклоняется от выплат, нередко может найти „лазейки“, что приводит к судебным тяжбам. В случае если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен», — сказал один из авторов проекта сенатор Айрат Гибатдинов.
Он пообещал, что в случае принятия закона бремя доказательства реальных доходов будет полностью возложено на того родителя, с которого и требуют алименты.
На сколько повысят плату за ЖКУ в 2026 году
Правительство России определило предельную индексацию платы за ЖКУ в 2026 году. Если говорить простыми словами, это то, на сколько максимум может повыситься стоимость услуг.
С 1 января этот предел в среднем по стране будет составлять 1,7%. Причем этим ограничивается рост совокупной платы за ЖКУ, то есть за всю платежку сразу. Однако это не пересмотр тарифов: увеличение связано с ростом НДС на 2%.
Привычное повышение тарифов при этом тоже изменится. Оно пройдет не в июле, как мы к этому привыкли, а в октябре. Какой именно будет рост, будет напрямую зависеть от региона.
В Санкт-Петербурге 13-летнюю девочку заподозрили в убийстве матери
В Санкт-Петербурге 13-летнюю девочку заподозрили в убийстве собственной матери. По предварительным данным, после этого дочь решила замести следы и подожгла квартиру.
По данным SHOT, девочка пошла на преступление, потому что мама ограничивала ее время в интернете. В очередной раз между родственниками возник конфликт по этому поводу, и девочка схватилась за нож. Чтобы замести следы, она подожгла квартиру и порезала себе руку.
Потом она вызвала полицию и рассказала сотрудникам, что якобы в квартиру проник неизвестный, зарезал мать, потом напал на нее с ножом, устроил пожар и сбежал. Однако его следов не обнаружили. Уже после допроса девочка созналась, что всё выдумала.
Интернет в России оказался под угрозой замедления
Интернет в России может начать замедляться уже в этом году. Всё дело в том, что большая часть магистральных линий связи в стране на направлении запад — восток в 2025 году исчерпает свой гарантийный срок. Некоторые из них уже работают на пределе. Это может привести к перегрузкам и затуханию сигнала, предупреждают эксперты.
По оценке аналитической компании J’son & Partners Consulting, с 2020 по 2030 год заменить необходимо более 400 тысяч километров волоконно-оптического кабеля со сроком службы более 20 лет. Модернизация должна затронуть не только операторов сетей связи общего назначения, но и операторов ведомственных сетей — железных дорог, энергетики, нефтегазовой отрасли.
Ситуацию усугубляет высокая загрузка существующих каналов. Как пишут «Ведомости», трафик на маршруте от Москвы до Улан-Удэ достиг 60–70%, что считается пределом для комфортной работы. Дальнейший износ физически повлияет на качество связи. Специалисты предупреждают о прогрессирующем «помутнении» стекловолокна, что приводит к затуханию сигнала и падению пропускной способности.
В Госдуме заявили о планах на полную блокировку WhatsApp
Блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) в России остается лишь вопросом времени из-за постоянных сбоев и нарушения российского законодательства. Об этом заявил депутат Госдумы Артем Кирьянов в своем Telegram-канале.
По его словам, на работу мессенджера поступает огромное количество жалоб и их число постоянно растет. Сервис показывает пренебрежение к безопасности данных пользователей. В качестве примера он назвал недавний слив 3,5 миллиарда номеров.
Также WhatsApp не выполняет законы России и игнорирует требования регуляторов. А его компания-владелец Meta вообще признана в России экстремистской и запрещенной, напомнил парламентарий.
«Вывод напрашивается сам собой: блокировка этого сервиса — вопрос времени, и любые отговорки компании здесь не имеют значения. Закон есть закон, и его нужно соблюдать», — заявил Кирьянов.
Прошла церемония зажжения олимпийского огня
Церемония зажжения олимпийского огня для Игр-2026, которые примут Милан и Кортина-д'Ампеццо, прошла в Древней Олимпии.
Из-за пасмурной погоды мероприятие перенесли в археологический музей, пишет Associated Press. Из-за густой облачности пламя не смогли получить от солнца, поэтому использовали резервный огонь, заранее зажженный во время солнечной репетиции.
Старт эстафеты олимпийского огня дал греческий призер Игр-2024 Петрос Гайдацис. В Италии в этой эстафете примут участие около 10 тысяч человек.
Пупупу стало претендентом на слово года
Ред-флаг, сигма, проявленность и междометие пупупу стали претендентами на слово 2025 года по версии портала Грамота.ру. Всего в шорт-лист вошли 12 слов.
«Лимб, проявленность, зумер, ред-флаг и междометие пупупу — среди претендентов на „Слово года“ по версии Грамоты. Всего в шорт-лист портала вошли 12 слов. Остальные кандидаты: сигма, имба, выгорание, промпт, слоп, брейнрот и подсветить», — сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
В общей сложности лингвисты рассматривали более 500 слов. Специалисты в течение 2025 года наблюдали, какие слова появились в языке или получили новое значение в последние несколько лет. Также смотрели на рост упоминаемости в социальных сетях и СМИ.
В Гонконге загорелись несколько небоскребов в жилом комплексе
В Гонконге сильный пожар охватил семь высоток в жилом комплексе ЖК Wang Fuk Court, пишет Assotiated Press. Как минимум 13 человек погибли в огне, часть людей всё еще остаются в ловушке внутри здания. Также известно о 15 пострадавших. Всего во временные убежища переместили 700 человек.
ЖК, где произошло возгорание, состоит из восьми зданий с почти 2 тысячами квартир, в которых проживало около 4,8 тысячи человек.
Причина пожара пока не установлена. По предварительным данным, пожар начался на внешних бамбуковых лесах, которые находились возле одного из зданий, а затем распространился внутрь самой высотки и на соседние постройки, вероятно, из-за ветра.
По данным издания South China Morning Post, это крупнейший пожар в Гонконге за последние 17 лет.
Женщина раздавила собственного ребенка на парковке
В подмосковном Пушкино женщина задавила собственную двухлетнюю дочь, выезжая с парковки на автомобиле. Она самостоятельно доставила ребенка в больницу, но спасти девочку не удалось, сообщили в региональном управлении МВД.
«Матерью самостоятельно доставлена ее двухлетняя дочь с телесными повреждениями, которая впоследствии скончалась… 41-летняя женщина, управляя автомобилем марки Kia при начале движения с парковочного места автостоянки совершила наезд на своего ребенка», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным «Московского комсомольца», многодетная мать привезла на дополнительные занятия троих старших детей и ждала их с младшей двухлетней дочерью. Когда они закончились, женщина начала рассаживать детей по местам, но по трагической случайности забыла о самой младшей. Она нажала на газ, и ребенок оказался под колесами. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекших смерть человека.