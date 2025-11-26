Мать задавила двухлетнюю дочь на парковке в Подмосковье: она забыла посадить ее в машину. Новости 26 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 ноября.

Главные отличительные черты бюджета

Председатель Счетной палаты (СП) России Борис Ковальчук в ходе пленарного заседания Совета Федерации рассказал об отличительных чертах проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы. Об этом сообщает газета «Известия».

«Отличительными чертами бюджета являются финансирование новых национальных проектов и изменение налоговой нагрузки», — сказал глава СП.

Ковальчук добавил, что приоритетными направлениями проекта стали социальное развитие, финансовое обеспечение обороны и безопасности, а также поддержка семей участников специальной военной операции (СВО). По его словам, бюджет будет направлен на достижение национальных целей и приоритетов до 2030 года.

У ребенка в Казахстане остановилось сердце в кресле у стоматолога

В Астане во время приема у стоматолога у маленькой пациентки остановилось сердце. Об этом сообщает Orda.kz.

По версии следствия, четырехлетняя девочка пришла в клинику, чтобы вылечить 18 зубов за раз, для этого ей сделали общий наркоз. Ее состояние ухудшилось, реанимация не помогла. Ребенок скончался. Теперь анестезиолог попал под суд.

Выяснилось, что за некоторое время до визита к врачу девочка перенесла пневмонию. Пациентка не оправилась от болезни до конца, функция легких не восстановилась полностью. При введении препарата это могло вызвать недостаток кислорода.

Сколько длится подростковый возраст

Мозг сохраняет подростковую фазу до 32 лет, выяснили ученые из Кембриджского университета. Это почти на десятилетие дольше, чем считалось ранее.

Их исследование показало, что с 9 до 32 лет нейронные связи проходят период максимальной эффективности, когда мозг дорабатывает себя и выходит на пик когнитивных возможностей, пишет BBC news.

После 32 мозг вступает в самую длинную и стабильную фазу, затем постепенно теряет эффективность связей.

Всего выделены пять фаз развития мозга: детство — до 9 лет, подростковый период — с 9 до 32, взрослая стабильность — с 32 до 66, раннее старение — с 66 до 83, поздний возраст — после 83.

За гирлянду могут выписать штраф

Небезопасное крепление новогодних гирлянд может грозить штрафом. Об этом рассказала адвокат, эксперт Народного фронта Юлия Дубинина.

По ее словам, размещение любых электросветовых украшений на окнах, дверях, балконах, фасадах и на общем имуществе дома подпадает под требования пожарной безопасности. За нарушение правил грозит:

для граждан от 5000 до 15 000 рублей;

должностных лиц — от 40 000 до 60 000 рублей;

юрлиц — до 400 000 рублей.

Им будет считаться использование несертифицированных гирлянд, перегрузка электросети или крепление оборудования на горючие конструкции.

В Госдуме предложили новый закон об алиментах

В Госдуме предложили установить минимальный размер для алиментов, равный половине прожиточного минимума. В 2025 году ПМ равен 17 733 рубля, так что если законопроект примут, то обязательные алименты станут равны 8866,5 рубля.

«Сейчас алименты могут быть установлены по соглашению сторон либо в судебном порядке. Однако сторона, которая уклоняется от выплат, нередко может найти „лазейки“, что приводит к судебным тяжбам. В случае если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен», — сказал один из авторов проекта сенатор Айрат Гибатдинов.

Он пообещал, что в случае принятия закона бремя доказательства реальных доходов будет полностью возложено на того родителя, с которого и требуют алименты.

На сколько повысят плату за ЖКУ в 2026 году

Правительство России определило предельную индексацию платы за ЖКУ в 2026 году. Если говорить простыми словами, это то, на сколько максимум может повыситься стоимость услуг.

С 1 января этот предел в среднем по стране будет составлять 1,7%. Причем этим ограничивается рост совокупной платы за ЖКУ, то есть за всю платежку сразу. Однако это не пересмотр тарифов: увеличение связано с ростом НДС на 2%.

Привычное повышение тарифов при этом тоже изменится. Оно пройдет не в июле, как мы к этому привыкли, а в октябре. Какой именно будет рост, будет напрямую зависеть от региона.

В Санкт-Петербурге 13-летнюю девочку заподозрили в убийстве матери

В Санкт-Петербурге 13-летнюю девочку заподозрили в убийстве собственной матери. По предварительным данным, после этого дочь решила замести следы и подожгла квартиру.

По данным SHOT, девочка пошла на преступление, потому что мама ограничивала ее время в интернете. В очередной раз между родственниками возник конфликт по этому поводу, и девочка схватилась за нож. Чтобы замести следы, она подожгла квартиру и порезала себе руку.