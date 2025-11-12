Погиб водитель: подробности лобового столкновения в Ярославской области

В ДТП в Переславле-Залесском погиб водитель Источник: Переславль Live / Telegram

В Переславле-Залесском Ярославской области 12 ноября произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 18:30 на улице Красный Текстильщик, в районе дома № 7.

«По предварительной информации водитель, управляя автомобилем „Ситроен“, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2121», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

В результате ДТП 56-летний водитель машины ВАЗ 2121 от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия.

