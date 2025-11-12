НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Погиб водитель: подробности лобового столкновения в Ярославской области

ДТП произошло вечером 12 ноября

В ДТП в Переславле-Залесском погиб водитель | Источник: Переславль Live / TelegramВ ДТП в Переславле-Залесском погиб водитель | Источник: Переславль Live / Telegram

В ДТП в Переславле-Залесском погиб водитель

Источник:

Переславль Live / Telegram

В Переславле-Залесском Ярославской области 12 ноября произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 18:30 на улице Красный Текстильщик, в районе дома № 7.

«По предварительной информации водитель, управляя автомобилем „Ситроен“, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2121», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

В результате ДТП 56-летний водитель машины ВАЗ 2121 от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Рыбинске изменили приговор водителю, который насмерть сбил 40-летнюю женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло 12 мая. Женщина переходила дорогу на улице Крестовой. Ее пропустил автобус. Но по следующей полосе на большой скорости неслась машина ВАЗ-2121. Он не успел затормозить. Женщина получила серьезные травмы и скончалась в больнице.

Водителя сначала приговорили к двум годам исправительных работ. Но затем изменили наказание на заключение в колонии-поселении.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
Гость
19 часов
От винта!
Гость
17 часов
Таким обгоняторам ещё нужно белую тросточку выдавать. Ждём подробностей куда так летел чудак.
