Происшествия И раньше нарушал правила: изменили приговор водителю, насмерть сбившему женщину на переходе в Рыбинске

И раньше нарушал правила: изменили приговор водителю, насмерть сбившему женщину на переходе в Рыбинске

Об этом сообщили в прокуратуре и суде

2 717
Женщину сбили на пешеходном переходе | Источник: «Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com

Женщину сбили на пешеходном переходе

Источник:

«Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com

В Ярославской области изменили приговор водителю, который насмерть сбил 40-летнюю женщину в Рыбинске.

ДТП произошло 12 мая 2025 года. Женщина переходила улицу по пешеходному переходу на улице Крестовой. Ее пропустил автобус. Но по следующей полосе на большой скорости неслась машина ВАЗ-2121. За рулем был 19-летний Яков Гусейнов. Он не успел затормозить. От удара пострадавшую отбросило на несколько метров. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

«Молодой человек грубо нарушил Правила дорожного движения. Пренебрегая тем, что автобус и автомобили, двигающиеся в попутном направлении, снизили скорость и остановились перед пешеходным переходом, он совершил их обгон по полосе встречного движения», — отметили в Ярославской областной прокуратуре.

Также правоохранители добавили, что ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Момент аварии на Крестовой попал на видео

Источник:

«Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com

В сентябре 2025 года суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В качестве наказания ему назначили принудительные работы в течение двух лет и лишили прав на два года. Также суд удовлетворил иски матери и несовершеннолетней дочери погибшей, взыскав в их пользу по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Суд первой инстанции пришел к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы», — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Однако этот приговор был обжалован прокуратурой.

«Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда, изучив апелляционное представление прокурора, пришла к выводу, что назначенное судом наказание не отвечает принципу справедливости ввиду его чрезмерной мягкости», — сообщили 12 ноября в пресс-службе Ярославского областного суда.

В результате суд апелляционной инстанции постановил отправить водителя на 2 года и 2 месяца в колонию-поселение. Кроме того, судебная коллегия увеличила срок дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортом до 2 лет и 2 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

ПО ТЕМЕ
Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Сбил насмерть ДТП Суд
Комментарии
24
Гость
22 часа
Суд первой инстанции попахивает отмазыванием за мзду.
Гость
21 час
Женщина погибла по вине какого то.... А он поедет отдыхать в колонию поселение????? И где справедливость, где???
Читать все комментарии
