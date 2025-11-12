И раньше нарушал правила: изменили приговор водителю, насмерть сбившему женщину на переходе в Рыбинске

Женщину сбили на пешеходном переходе Источник: «Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com

В Ярославской области изменили приговор водителю, который насмерть сбил 40-летнюю женщину в Рыбинске.

ДТП произошло 12 мая 2025 года. Женщина переходила улицу по пешеходному переходу на улице Крестовой. Ее пропустил автобус. Но по следующей полосе на большой скорости неслась машина ВАЗ-2121. За рулем был 19-летний Яков Гусейнов. Он не успел затормозить. От удара пострадавшую отбросило на несколько метров. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

«Молодой человек грубо нарушил Правила дорожного движения. Пренебрегая тем, что автобус и автомобили, двигающиеся в попутном направлении, снизили скорость и остановились перед пешеходным переходом, он совершил их обгон по полосе встречного движения», — отметили в Ярославской областной прокуратуре.

Также правоохранители добавили, что ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Момент аварии на Крестовой попал на видео Источник: «Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com

В сентябре 2025 года суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В качестве наказания ему назначили принудительные работы в течение двух лет и лишили прав на два года. Также суд удовлетворил иски матери и несовершеннолетней дочери погибшей, взыскав в их пользу по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Суд первой инстанции пришел к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы», — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Однако этот приговор был обжалован прокуратурой.

«Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда, изучив апелляционное представление прокурора, пришла к выводу, что назначенное судом наказание не отвечает принципу справедливости ввиду его чрезмерной мягкости», — сообщили 12 ноября в пресс-службе Ярославского областного суда.

В результате суд апелляционной инстанции постановил отправить водителя на 2 года и 2 месяца в колонию-поселение. Кроме того, судебная коллегия увеличила срок дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортом до 2 лет и 2 месяцев.