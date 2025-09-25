В Китае изнасилование признали производственной травмой: новости 25 сентября

Начальник привел подчиненную в свой номер после деловой встречи Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 25 сентября.

Во Франции произошла вспышка опасной болезни

Во Франции произошла вспышка легионеллеза. Специалисты Роспотребнадзора сейчас следят за ней.

Легионеллез — это инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella pneumophila. Она обитает в естественных водоемах и почве. Главную опасность представляет при попадании в искусственные водные системы, активно размножается в кондиционерах или джакузи, а также в водопроводных системах, которые не подвергаются тщательной обработке.

Легионеллезом можно заразиться при вдыхании водно-дисперсионной взвеси из системы горячего водоснабжения, бассейнов, аквапарков. Чаще всего болезнь протекает в виде тяжелой пневмонии. У некоторых больных наблюдается головная боль, слабость, ухудшение аппетита, иногда диарея.

В остальных случаях заболевание начинается остро, с резкого подъема температуры тела до высоких значений и нарастания интоксикации. Вскоре заболевание затрагивает ЦНС — отмечается заторможенность, эмоциональная неустойчивость, бред, галлюцинации, обмороки, нарушение сознания. Всё может дойти до паралича глазодвигательной мускулатуры.

Ребенка в Ростове-на-Дону чуть не убил шампур, упавший с неба

В Ростове-на-Дону шампур, упавший с неба, чуть не вонзился в голову ребенка в коляске. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел, когда женщина везла коляску с маленькой девочкой по пандусу. Внезапно с высоты упал шампур, который пролетел рядом с головой ребенка.

Мать и ребенок не пострадали. Женщина обратилась в полицию с заявлением.

В ЦБ РФ анонсировали выпуск новых купюр

Центробанк РФ планирует выпустить новые купюры номиналом десять и пятьдесят рублей. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

«Единственное, что у нас немного сдвигаются сроки, потому что изменилась сама процедура выбора символов. Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой пятьдесят рублей и в 2028-м рассчитываем выпустить десять рублей», — сказал Белов в беседе с РИА Новости.

Россиянам хотят бесплатно раздать землю

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение законопроект о бесплатной выдаче земельных участков семейным парам, состоящим в браке не менее 10 лет и имеющим детей. Документ появился в электронной базе Госдумы.

Согласно инициативе, участки будут предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи — родителей и детей. Они должны быть обеспечены подъездными путями и возможностью подключения к инженерным сетям. Предполагается, что семьи вместо земельного участка могут получить другие меры социальной поддержки.

В МВД рассказали, как подготовиться к отключению интернета

В МВД создали инструкции для россиян, чтобы они были готовы к отключениям интернета и не потеряли свою автономность. Правила, которых стоит придерживаться, опубликовали в Telegram-канале управления Министерства по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Сохраните важные документы : электронные билеты, копии паспорта, медицинского полиса, водительских прав следует скачать на телефон;

имейте под рукой необходимые номера телефонов : такси, экстренных служб и близких родственников;

узнайте о ближайших точках общественного Wi-Fi : лучше знать, где есть возможность выйти в Сеть возле дома;

позаботьтесь о навигации : скачайте офлайн-карты или купите бумажные;

запаситесь наличкой : лучше иметь запас на несколько дней для покрытия бытовых нужд.

В России вырастут цены вслед за налогами

Министерство финансов России в проекте бюджета на 2026–2028 годы предложило увеличить НДС с 20 до 22%. При этом для социально значимых товаров ставку хотят сохранить на текущем льготном уровне в 10%.

Рост налогов приведет к росту цен в следующем году, считает доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова. Впрочем, по ее словам, рост цен будет менее 1%.

Наибольшее влияние окажет подорожание бензина, логистических и коммунальных услуг. Из-за этого социально значимые товары в начале 2026 года могут прибавить в цене 3–6%. Те, что не входят в список, с учетом всех факторов подорожают на 6–8%.

В ФНС произошел сбой в периоды оплаты налогов

В работе личного кабинета Федеральной налоговой службы (ФНС) произошел сбой. Войти в личный кабинет не получается ни через мобильное приложение, ни на сайте.

Больше всего жалоб поступает из Ленинградской, Новгородской, Орловской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Можно предположить, что сбой связан с наплывом пользователей. Недавно для россиян рассчитали имущественные и транспортный налоги. За земельные участки, квартиры, дома, дачи, гаражи, машино-места и автомобили нужно расплатиться до 1 декабря. В противном случае начнут начислять пени.

В Петропавловске-Камчатском медведь снял скальп с женщины

Женщина гуляла возле школы, когда на нее напал медведь. Пострадавшую с тяжелыми скальпированными ранами и поврежденной кистью доставили в реанимацию краевой больницы, пишет РИА Новости. Однако спасти ее не удалось.

Помощь врачей понадобилась ученику шестого класса этой же школы. Испугавшись зверя, мальчик побежал, упал и получил ссадины. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в этот же день медведь пытался напасть на мужчину. Ему удалось укрыться в автомобиле, на который животное затем набросилось, но вскоре отвлеклось и убежало.

Снег накрыл пятую часть России

Снег уже есть на 15–20% территории России: на севере Сибири и Дальнего Востока, на Таймыре и в Туруханском крае. На западе Якутии высота снежного покрова уже достигает 18–20 см. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура в этих регионах, по прогнозу, будет понижаться, поэтому, по словам Вильфанда, снег таять уже не будет. Ночью 25 сентября в России впервые с начала осени температура воздуха опустилась ниже 20-градусной отметки. Произошло это в Якутии.

Изнасилование женщины в Китае признали производственной травмой

В Китае изнасилование женщины признали производственной травмой. Об этому пишет South China Morning Post.

41-летняя Цуй Лили, бывший менеджер по продажам компании Tianjin Deke Zhikong, в сентябре 2023 года была в командировке в Ханчжоу вместе со своим руководителем по фамилии Ван. После ужина с клиентами он отвез ее в свой номер, где совершил над ней насилие, пока та находилась в состоянии алкогольного опьянения. В апреле 2024 года преступник был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Однако в том же месяце саму Цуй уволили за «отсутствие на работе без уважительной причины». Женщина, по данным экспертизы, страдала от посттравматического стрессового расстройства после нападения.