Задержали подозреваемого: стала известна предварительная причина пожара в бывшем ярославском костеле

Подробности от полиции

Старинный костел горел в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

Старинный костел горел в Ярославле

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославской полиции назвали предполагаемую причину пожара в бывшем костеле в центре Ярославля. Здание-памятник на Кооперативной улице, 19 загорелось вечером 21 сентября. Как ранее сообщали в МЧС, огнем была уничтожена кровля и пол здания на площади 40 квадратных метров, мебель, закопчены стены.

«Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы, прибывшими на место происшествия, установлен гражданин без определенного места жительства. По предварительным данным находясь в состоянии алкогольного опьянения, 50-летний мужчина допустил неосторожное обращение с огнем в процессе курения», — проинформировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Патрульными составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», подозреваемый задержан в административном порядке.

В полиции уточнили, что сейчас по факту пожара проводится проверка, устанавливается стоимость причиненного ущерба.

Видео пожара на Кооперативной

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Напомним, дом является объектом культурного наследия федерального значения.

Он был построен в XVIII веке. Здание принадлежало владельцу колокололитейного завода Семену Чарышникову. В конце XIX века объект перешел к купеческой семье Сорокиных, которые обустроили внутри мыловаренный завод.

Позже дом выкупила католическая община, которая переделала его под костел. Также здесь открыли приют для бездомных и благотворительную столовую. В советские годы в здании была коммуналка.

После перестройки дом попал в частную собственность. Но новый хозяин не занимался его сохранением и восстановлением. Здание много лет стояло заброшенным. В результате по решению суда в 2020 году здание вернулось в областную собственность. Его снова планировали выставить на продажу.

В апреле в здании также был пожар.

ПО ТЕМЕ
Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пожар Здание-памятник
