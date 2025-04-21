«Очаг на первом этаже»: назвали предварительную причину пожара в старинной церкви в Ярославле

Предварительной причиной пожара в старинном католическом костеле в Ярославле стал поджог. Об этом 21 апреля сообщили в региональном МЧС.
«Очаг возгорания на площади 40 квадратных метров находился на первом этаже. После огонь распространился на верхний этаж и крышу. Работу пожарных усложняли заколоченные двери и окна первого этажа, а также частично разрушенные маршевые лестницы», — уточнили в МЧС.
Сейчас по факту возгорания проводится проверка.
Напомним, здание загорелось вечером 20 апреля. Его тушили больше трех часов. Дом является объектом культурного наследия федерального значения. При этом он уже много лет стоит заброшенным.
Дом был построен в XVIII веке. Его владельцем был владелец колокололитейного завода Семен Чарышников. В конце XIX века здание перешло к купеческой семье Сорокиных. Они обустроили внутри мыловаренный завод.
Позже здание выкупила католическая община, которая переделала его под костел. Также здесь отрыли приют для бездомных и благотворительную столовую. В советские годы в здании располагались коммунальные квартиры.
После перестройки оно попало в частную собственность. Но новый собственник не занимался его сохранением и восстановлением. В результате по решению суда в 2020 году здание вернулось в областную собственность. Его снова планировали выставить на продажу.