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Происшествия «Очаг на первом этаже»: назвали предварительную причину пожара в старинной церкви в Ярославле

«Очаг на первом этаже»: назвали предварительную причину пожара в старинной церкви в Ярославле

Подробности ночного происшествия сообщили в МЧС

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1 комментарий
В здании-памятнике ночью бушевал пожар | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ здании-памятнике ночью бушевал пожар | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В здании-памятнике ночью бушевал пожар

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Предварительной причиной пожара в старинном католическом костеле в Ярославле стал поджог. Об этом 21 апреля сообщили в региональном МЧС.

«Очаг возгорания на площади 40 квадратных метров находился на первом этаже. После огонь распространился на верхний этаж и крышу. Работу пожарных усложняли заколоченные двери и окна первого этажа, а также частично разрушенные маршевые лестницы», — уточнили в МЧС.

Сейчас по факту возгорания проводится проверка.

Кадры с пожаром на Кооперативной улице в Ярославле

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Напомним, здание загорелось вечером 20 апреля. Его тушили больше трех часов. Дом является объектом культурного наследия федерального значения. При этом он уже много лет стоит заброшенным.

Дом был построен в XVIII веке. Его владельцем был владелец колокололитейного завода Семен Чарышников. В конце XIX века здание перешло к купеческой семье Сорокиных. Они обустроили внутри мыловаренный завод.

Здание уже много лет стоит заброшенным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдание уже много лет стоит заброшенным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Внутри все разрушено, а теперь еще и сгорело | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри все разрушено, а теперь еще и сгорело | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Огонь поднимался с первого этажа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОгонь поднимался с первого этажа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
По версии МЧС, причиной возгорания смог стать поджог | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо версии МЧС, причиной возгорания смог стать поджог | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Позже здание выкупила католическая община, которая переделала его под костел. Также здесь отрыли приют для бездомных и благотворительную столовую. В советские годы в здании располагались коммунальные квартиры.

После перестройки оно попало в частную собственность. Но новый собственник не занимался его сохранением и восстановлением. В результате по решению суда в 2020 году здание вернулось в областную собственность. Его снова планировали выставить на продажу.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пожар Дом-памятник
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Комментарии
1
Гость
49 минут
чему там гореть-то ,одни кирпичные руины ?!
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