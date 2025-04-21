«Очаг на первом этаже»: назвали предварительную причину пожара в старинной церкви в Ярославле

В здании-памятнике ночью бушевал пожар Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Предварительной причиной пожара в старинном католическом костеле в Ярославле стал поджог. Об этом 21 апреля сообщили в региональном МЧС.

«Очаг возгорания на площади 40 квадратных метров находился на первом этаже. После огонь распространился на верхний этаж и крышу. Работу пожарных усложняли заколоченные двери и окна первого этажа, а также частично разрушенные маршевые лестницы», — уточнили в МЧС.

Сейчас по факту возгорания проводится проверка.

Кадры с пожаром на Кооперативной улице в Ярославле Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Напомним, здание загорелось вечером 20 апреля. Его тушили больше трех часов. Дом является объектом культурного наследия федерального значения. При этом он уже много лет стоит заброшенным.

Дом был построен в XVIII веке. Его владельцем был владелец колокололитейного завода Семен Чарышников. В конце XIX века здание перешло к купеческой семье Сорокиных. Они обустроили внутри мыловаренный завод.

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Позже здание выкупила католическая община, которая переделала его под костел. Также здесь отрыли приют для бездомных и благотворительную столовую. В советские годы в здании располагались коммунальные квартиры.