В центре Ярославля начался пожар. Что там горит — видео.

В центре Ярославля начался пожар. Что там горит — видео.

Публикуем первые подробности от МЧС

В центре Ярославля начался пожар | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ центре Ярославля начался пожар | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В центре Ярославля начался пожар

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В центре Ярославля вечером 21 сентября начался пожар. Загорелось заброшенное здание на Кооперативной улице, 17.

Очевидцы сняли видео с места ЧП. Судя по записи, огонь полыхает на втором этаже здания. Языки пламени рвутся наружу через оконные проемы.

Огонь полыхает на втором этаже здания

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

На место уже выехали пожарные. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области, уже проведена локализация на площади 40 квадратных метров.

Днем ранее в Ярославской области в пожаре погиб 38-летний житель частного дома. Возгорание произошло в деревне Ермаково Любимского округа. Сгорел дом площадью 54 квадратных метра. Огонь повредил и обшивку соседнего строения на 12 квадратах. Спасатели уточнили, что возгорание могло начаться из-за тлеющей сигареты.

Еще один пожар произошел несколько дней назад в промзоне в Дзержинском районе. Как рассказали в МЧС, там загорелся мусор на площади 50 квадратных метров.

Комментарии
Инженер1
24 минуты
Где этот 17 дом? Нету там такого дома.
Гость
5 минут
Подслушано у жести
