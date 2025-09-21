В центре Ярославля начался пожар. Что там горит — видео.

В центре Ярославля вечером 21 сентября начался пожар. Загорелось заброшенное здание на Кооперативной улице, 17.
Очевидцы сняли видео с места ЧП. Судя по записи, огонь полыхает на втором этаже здания. Языки пламени рвутся наружу через оконные проемы.
На место уже выехали пожарные. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области, уже проведена локализация на площади 40 квадратных метров.
Днем ранее в Ярославской области в пожаре погиб 38-летний житель частного дома. Возгорание произошло в деревне Ермаково Любимского округа. Сгорел дом площадью 54 квадратных метра. Огонь повредил и обшивку соседнего строения на 12 квадратах. Спасатели уточнили, что возгорание могло начаться из-за тлеющей сигареты.
Еще один пожар произошел несколько дней назад в промзоне в Дзержинском районе. Как рассказали в МЧС, там загорелся мусор на площади 50 квадратных метров.