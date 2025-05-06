Жителям Ярославской области рассказали, что делать при обнаружении БПЛА на полях

В Ярославской области начались полевые работы и посевная кампания. В связи с этим 6 мая в Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона напомнили о правилах поведения при обнаружении на полях беспилотных летательных аппаратов или их фрагментов.

«Весенне-полевая кампания стартовала в середине апреля и продлится до конца мая. Сейчас идет самая активная фаза работ. Мы убедительно просим всех сельхозпроизводителей быть бдительными при обработке полей и соблюдать необходимые правила безопасности», — процитировали 6 мая и. о. министра АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгения Тихонова в правительстве.