Жителям Ярославской области рассказали, что делать при обнаружении БПЛА на полях

В Ярославской области начались полевые работы и посевная кампания. В связи с этим 6 мая в Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона напомнили о правилах поведения при обнаружении на полях беспилотных летательных аппаратов или их фрагментов.
«Весенне-полевая кампания стартовала в середине апреля и продлится до конца мая. Сейчас идет самая активная фаза работ. Мы убедительно просим всех сельхозпроизводителей быть бдительными при обработке полей и соблюдать необходимые правила безопасности», — процитировали 6 мая и. о. министра АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгения Тихонова в правительстве.
Что делать при обнаружении БПЛА
Трогать БПЛА и их фрагменты нельзя — это может нести угрозу жизни и здоровью;
необходимо незамедлительно покинуть опасную зону, отойти на расстояние не менее 100 метров, укрыться за ближайшим зданием, сооружением, стволами деревьев;
предупредить о возможных рисках граждан, находящихся рядом;
оперативно сообщить полную информацию о месте нахождения БПЛА или их фрагментов в единую службу спасения по телефону 112.