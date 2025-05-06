НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

вос.

 751мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,96
EUR 91,92
Известен соперник «Локомотива»
Скоро будет можно лежать на лавках
Кадровые изменения в правительстве
Разбор матча «Локомотива»
9 мая в Ярославле
Дайджест ко Дню Победы
Оштрафовали застройщика
Когда запустят «Метеор»
Город Жителям Ярославской области рассказали, что делать при обнаружении БПЛА на полях

Жителям Ярославской области рассказали, что делать при обнаружении БПЛА на полях

Публикуем заявление чиновников

1 843
4 комментария
Ярославцев предупредили, что делать при обнаружении БПЛА на полях | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU Ярославцев предупредили, что делать при обнаружении БПЛА на полях | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцев предупредили, что делать при обнаружении БПЛА на полях

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области начались полевые работы и посевная кампания. В связи с этим 6 мая в Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона напомнили о правилах поведения при обнаружении на полях беспилотных летательных аппаратов или их фрагментов.

«Весенне-полевая кампания стартовала в середине апреля и продлится до конца мая. Сейчас идет самая активная фаза работ. Мы убедительно просим всех сельхозпроизводителей быть бдительными при обработке полей и соблюдать необходимые правила безопасности», — процитировали 6 мая и. о. министра АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгения Тихонова в правительстве.

Что делать при обнаружении БПЛА

  • Трогать БПЛА и их фрагменты нельзя — это может нести угрозу жизни и здоровью;

  • необходимо незамедлительно покинуть опасную зону, отойти на расстояние не менее 100 метров, укрыться за ближайшим зданием, сооружением, стволами деревьев;

  • предупредить о возможных рисках граждан, находящихся рядом;

  • оперативно сообщить полную информацию о месте нахождения БПЛА или их фрагментов в единую службу спасения по телефону 112.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
БПЛА Полевые работы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
14 часов
А что случилось?
Гость
13 часов
А теперь ещё пару статей про населённые пункты, леса и болото. Какая разница где?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь
Евгения Жарикова
Мнение
«Единственная справка, что мы выдаем, — о смерти»: врач скорой помощи — о ложных вызовах и хитрых пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Про наши «пестюны». Автожурналист — о диком и первобытном китайском маркетинге
Артем Краснов
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Дешевле, чем две недели в Турции». Как программист отправился в Непал и покорил Гималаи
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление