Во Вьетнаме пациентка посмела пожаловаться стоматологу — и та ее избила. Новости 16 сентября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 16 сентября.

С 2026 года пенсии будут индексировать по-новому

Индексация пенсий в России со следующего года будет проходить в два этапа. Об этом сообщил председатель Соцфонда Сергей Чирков.

«Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году», — сказал Чирков.

Вторая индексация будет касаться только страховых пенсий и пройдет с 1 апреля. Насколько вырастут выплаты, зависит от доходов Социального фонда, которые формируются из страховых взносов, зависящих от уровня зарплат в России.

В России подорожают услуги такси

Из-за нового требования к локализации такси может исчезнуть до 200 тысяч водителей. Это порядка 20% от общего числа занятых в этой сфере. Такие оценки озвучили на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации автомобилей для такси.

По оценкам участников совещания в РСПП, на конец 2024 года в отрасли насчитывалось более 700 тысяч автомобилей, принадлежащих физлицам, свыше 70% из которых используются для подработки. При этом около 79% таких автомобилей не соответствуют требованиям принятого закона о локализации. Эксперты пришли к выводу, что часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси на своих машинах, не смогут выполнить требования к локализации, пишет «Коммерсантъ». В итоге многие будут вынуждены покинуть рынок.

Отток водителей может привести к снижению доступности услуг перевозки, особенно в небольших городах, росту стоимости поездок. Рост цен наблюдается уже сейчас. По данным Росстата, в августе 2025 года по всей России проезд в такси подорожал на 8% год к году, до 48,44 рубля за 1 км, в Москве — на 26%, до 75,92 рубля. Стоимость перевозок в крупных городах может вырасти еще на 20–30% в 2026–2027 годах, прогнозируют в службе заказа такси «Максим». Подробнее о законе рассказали — в материале.

В России хотят увеличить число дней отпуска

В России готовят законопроект, согласно которому срок оплачиваемого отпуска вырастет на неделю. О планах по разработке документа поделился депутат Госдумы Николай Новичков.

28-дневный отпуск рассчитывался в несколько другое историческое время, когда работа была немного иной, сказал депутат в беседе с изданием «Абзац». По его словам, четырех недель недостаточно, чтобы покрыть возросший уровень стресса. Поэтому нужно увеличить отпуск до 35 дней.

Депутат заявил, что готов работать над внесением соответствующих законопроектов. Он объяснил, что документы нужно подготовить совместно с Минтрудом и после консультации с научно-исследовательскими институтами, которые разрабатывают режимы труда.

В России выросла заболеваемость ОРВИ И COVID

В России резко выросло число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. По последним данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю зарегистрировано более 696 тысяч случаев. Рост составил 63,8% по сравнению с предыдущей неделей, а среди школьников — в два раза. С COVID‑19 дела обстоят чуть лучше — 15 тысяч случаев заболевания.

Такую динамику объяснили окончанием периода массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

Чтобы не оказаться в смысле заболевших, нужно соблюдать меры безопасности и делать прививки. Однако вакцины не способны защитить от всех болезней. О проверенных способах профилактики и мифах можно почитать в отдельном материале.

Мошенники атакуют недвижимость россиян, чтобы лишить их всех денег

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Аферисты под видом сотрудников Росреестра пытаются получить доступ к данным и деньгам граждан, запугивая их опасными операциями с недвижимостью.

Для своих атак злоумышленники используют разные способы: они звонят по телефону, пишут на электронную почту или в мессенджерах. Мошенники сообщают жертвам о якобы проведении операций с их недвижимостью. Например, о продаже, залоге или аресте.

Если жертва повелась на обман и позвонила в «поддержку», далее с ней связывается консультант. Он пытается узнать конфиденциальную информацию или заставить человека перевести деньги для отмены несуществующих операций.

Важно помнить, что Росреестр не связывается с гражданами посредством СМС-сообщений, мессенджеров или электронной почты с предложениями перейти по ссылкам либо перезвонить по какому-то номеру телефона, предупредили в ведомстве.

Израиль начал операцию по захвату Газы

Израиль начал наступление на город Газа с целью установления над ним контроля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на местных чиновников. По словам официальных израильских лиц, операция направлена на ликвидацию оставшихся боевиков ХАМАС.

Источник: Quds News Network / Telegram

По данным портала Ynet, Израиль нанес по Газе 37 ударов, в том числе с помощью вертолетов. Израильская армия использует беспилотники и вертолеты, а также продолжает артиллерийский огонь. Кроме того, в центр города заехали танки. Жители массово эвакуируются из атакуемых районов.

Городская больница Аль-Шифа приняла тела 20 человек, погибших в результате атаки. СМИ сообщают о более чем 60 погибших. В списке раненых находятся как минимум 90 человек.

Какой будет погода

Облачная погода придет в центр европейской России к концу недели, температура опустится до нормы сентября — плюс 16–17 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С конца недели уже более облачная погода, которая более ассоциируется с понятием осень», — сказал Вильфанд.

По его словам, во вторник и среду в центре европейской России еще будет плюс 21–23 градуса днем, также до конца недели не прогнозируется сильных осадков.

С 18 сентября уже стоит ждать облачность и 16–18 градусов. В пятницу будет 16–17 градусов, в субботу, воскресенье — такие же температуры, местами небольшой дождь, отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

В Казахстане ужесточили наказание за «кражу невест»

С 16 сентября в Казахстане вступают в силу поправки к статье Уголовного кодекса о похищении человека. Теперь за «кражу невест» и принуждение к браку грозит штраф, исправительные работы, ограничение свободы и колония на срок до двух лет.

В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что до этого человек, добровольно освободивший похищенного, мог избежать уголовного наказания. Теперь такой возможности у преступников нет. Виновный понесет ответственность в соответствии с законом.

За это преступление грозит от пяти до десяти лет, если оно привело к тяжелым последствиям. Более строгое наказание предполагается в случаях похищения с применением насилия, похищения детей и подростков, если преступление совершено группой лиц либо с использованием служебного положения.

Землю накрыла новая магнитная буря

На Земле прошла новая магнитная буря уровня G1, то есть слабая. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

«В настоящее время планета, судя по всему, достигла неустойчивого равновесия с изменившимися параметрами межпланетной среды, и возмущений уровня G3, произошедших во время первого удара, больше не наблюдается», — говорится в сообщении.

Из негативных обстоятельств отмечается исключительно высокая скорость солнечного ветра, которая не только не показывает тенденций к снижению, а наоборот растет, и с начала сегодняшних суток пересекла красную границу 750 км/с, отделяющую просто высокую скорость от экстремально высокой, добавили в лаборатории.

Метеозависимым предлагают запастись терпением и таблетками на 4–6 дней. Подробнее о том, как магнитные бури влияют на самочувствие, — читайте в материале.

В России хотят поднять штрафы для автовладельцев

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении штрафов за перевозку детей без автокресел.

для водителей — с 3 до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч;

для юрлиц — со 100 до 200 тысяч.

Действующие нормативы предписывают перевозить детей в возрасте до 7 лет исключительно с применением автолюльки или сертифицированного детского кресла. Пассажиры от 7 до 11 лет на заднем сиденье могут быть пристегнуты стандартными ремнями безопасности, а на переднем сиденье использование детского удерживающего устройства. Для подростков старше 12 лет действуют общие правила, предусматривающие обязательное использование штатных ремней безопасности.

Умер американский актер Роберт Редфорд

На 90-м году ушел из жизни американский актер и режиссер Роберт Редфорд, сообщила газета The New York Times. По данным источников газеты, он скончался во сне в своем доме в Юте.

Источник: кадр из фильма «Великий Гэтсби» / 1974 год

Редфорд был одной из самых знаковых фигур в американском кинематографе второй половины 20-го века. На актерском счету Редфорда роли в таких классических фильмах, как «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969), «Афера» (1973), принесшая ему номинацию на «Оскар», «Три дня Кондора» (1975) и «Вся президентская рать» (1976).

В Забайкалье затонул вездеход, погибли люди

Гусеничный вездеход с группой геологов упал в озеро Амудиса в Каларском районе. Информацию корреспонденту CHITA.RU 16 сентября подтвердил глава района Владимир Устюжанин.

В машине было девять человек. Четверо смогли выбраться, судьба пятерых геологов до настоящего времени неизвестна.

По данным Telegram-канала «112», происшествие случилось при спуске с горы из-за отказа тормозов. На месте работают экстренные службы, пропавших геологов ищут. Предположительно, пять человек утонули, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

Россияне верят, что их тайно чипируют

Почти треть россиян верят, что их могут тайно чипировать. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

29% опрошенных считают, что их могут чипировать без их ведома. Еще 66% респондентов исключают такую возможность, а 5% затруднились дать ответ.

Доля россиян, верящих в тайное чипирование, за пять лет существенно сократилась. Так, в 2020 году в возможность чипирования верил 41% опрошенных. Теперь же показатель снизился почти в полтора раза.

По данным аналитиков, уровень доверия к подобным теориям отличается в зависимости от возраста. Тайное чипирование считают возможным в основном представители старшего поколения.

Во Вьетнаме стоматолог избила пациентку, пожаловавшуюся на боль от брекетов

В Хошимине арестовали стоматолога Нгуен Тхи Туйет Чинь после нападения на пациентку в собственной клинике, об этом сообщает Mothership.

Женщина обратилась в клинику с жалобой на болезненные осложнения после установки брекетов, за которые она заплатила около 1000 долларов. По ее словам, в другом медицинском учреждении диагностировали повреждение костей.