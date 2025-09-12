НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

2 м/c,

вос.

 767мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,38
EUR 99,33
Афиша на выходные
Погода на выходные
Почему не работает интернет
Ярославский бренд покорил Россию
Закрыли аэропорт
Годовщина гибели Галимова
Самолет ушел на запасной аэродром
Давка в автобусах
Хартли меняет «Локомотив»
Работа рок-клуба под угрозой
Происшествия «Пеленки и плед с плесенью»: ярославская мама пожаловалась на испорченный подарок для новорожденных

«Пеленки и плед с плесенью»: ярославская мама пожаловалась на испорченный подарок для новорожденных

Речь идет о наборе «Привет, малыш!»

444
Ярославне выдали набор для новорожденных с плесенью | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramЯрославне выдали набор для новорожденных с плесенью | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Ярославне выдали набор для новорожденных с плесенью

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Жительнице Ярославской области в подарке «Привет, малыш!» попались заплесневелые вещи. Об этом новоиспеченная мама сообщила в соцсетях.

«Получили губернаторский подарок на рождение ребенка. В комплекте всё что нужно: пеленки, бодики, вонючий плед с черной плесенью…» — сообщила она в паблике «Жесть Ярославль».

Судя по видео, детские вещи оказались покрыты плесенью. На сумке, в которой вручается подарок, желтые разводы.

Детские вещи покрылись плесенью

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

И. о. начальника управления ЗАГС Александр Анисимов ответил на жалобу ярославны.

«С момента начала акции „Привет, малыш!“ семьям с новорожденными детьми на территории региона выдано более 28 тысяч подарочных комплектов. Это первый и, мы считаем, вопиющий случай, когда подарочный комплект был выдан ненадлежащего качества. Мы к этому проекту подходим с душой, поэтому для наших сотрудников это тоже шок. Приносим искренние извинения семье новорожденного», — сообщил Александр Анисимов.

Он также отметил, что в ЗАГСе готовы заменить комплект. Автора видео просят обратиться по номеру телефона управления ЗАГСа правительства Ярославской области +7 (4852) 40-04-03.

«Обязательно предпримем все меры, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем. Благодарим, что поделились этим, всегда за обратную связь», — добавил и. о. начальника управления ЗАГС правительства области.

Ранее у нас выходил обзор набора для новорожденных, который дарят всем родившимся в Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Подарок Губернатор Новорожденные
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
Яплесень!
Гость
46 минут
Это жесть конечно по Ярославски
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мясо почти не покупаю». 38-летняя предпринимательница купила квартиру в ипотеку и рассказала, что пережила за первый год
Анастасия
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление