«Пеленки и плед с плесенью»: ярославская мама пожаловалась на испорченный подарок для новорожденных

Ярославне выдали набор для новорожденных с плесенью Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Жительнице Ярославской области в подарке «Привет, малыш!» попались заплесневелые вещи. Об этом новоиспеченная мама сообщила в соцсетях.

«Получили губернаторский подарок на рождение ребенка. В комплекте всё что нужно: пеленки, бодики, вонючий плед с черной плесенью…» — сообщила она в паблике «Жесть Ярославль».

Судя по видео, детские вещи оказались покрыты плесенью. На сумке, в которой вручается подарок, желтые разводы.

Детские вещи покрылись плесенью Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

И. о. начальника управления ЗАГС Александр Анисимов ответил на жалобу ярославны.

«С момента начала акции „Привет, малыш!“ семьям с новорожденными детьми на территории региона выдано более 28 тысяч подарочных комплектов. Это первый и, мы считаем, вопиющий случай, когда подарочный комплект был выдан ненадлежащего качества. Мы к этому проекту подходим с душой, поэтому для наших сотрудников это тоже шок. Приносим искренние извинения семье новорожденного», — сообщил Александр Анисимов.

Он также отметил, что в ЗАГСе готовы заменить комплект. Автора видео просят обратиться по номеру телефона управления ЗАГСа правительства Ярославской области +7 (4852) 40-04-03.

«Обязательно предпримем все меры, чтобы избежать подобных инцидентов в дальнейшем. Благодарим, что поделились этим, всегда за обратную связь», — добавил и. о. начальника управления ЗАГС правительства области.