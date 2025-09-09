У россиянки после визита к стоматологу появились острые боли в кишечнике: врач оставил в ней иглу. Новости 9 сентября

Через два дня у пациентки возникли сильные боли в животе Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 сентября.

Мошенники обкрадывают россиян новым способом

Телефонные мошенники используют новую схему обмана россиян. Теперь они убеждают граждан на все их сбережения покупать дорогостоящую ювелирку, а после передавать ее курьерам.

При этом злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и под различными предлогами, в том числе о сбережении денег, убеждают собрать все свои накопления. После этого аферисты заставляют жертву купить на собранные финансы дорогостоящее ювелирное украшение.

После того как жертва купила ювелирку, мошенники отправляют к ней курьера, чтобы тот забрал украшение. И больше на связь не выходят. Россиян просят быть бдительнее, передает РИА Новости.

Стало известно, когда выгоднее купить квартиру в новостройке

Цены на новостройки в России будут расти быстрее инфляции с 2025 по 2030 год, превысив ее более чем вдвое. В 2025 году инфляция составит 6,5%, а рост цен на новостройки — 8,3%.

К 2030 году при инфляции 4% рост цен достигнет 9%. В ближайшие два года возможно замедление роста цен из-за высокой ключевой ставки и избытка нераспроданных квартир. Эксперты прогнозируют, что снижение ключевой ставки до 10% в 2027 году приведет к росту спроса, включая отложенный.

К 2027 году предложений на рынке станет меньше, что повысит спрос. Значительные средства на депозитах также способствуют росту спроса. Таким образом, рост цен на новостройки продолжится до 2030 года.

Детям запретят выгуливать собак

Правительство РФ поддержало законопроект о запрете выгула собак опасных пород несовершеннолетним до 16 лет и нетрезвым людям. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы.

Авторы законопроекта считают, что собаки определенных пород, например некоторые бульдоги, гибриды волка и питбульмастифы, представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья человека. Для владельцев таких животных необходимо усилить ответственность.

Также выгул таких пород запрещен детям до 16 лет без сопровождения родителей, а еще людям в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Исключение будет сделано для случаев, когда владелец выпускает питомца на личную огороженную территорию, пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Правительство предложило создать общие правила для всех собак. Эти правила будут включать требования к физическим характеристикам собак и к людям, которые их выгуливают. При этом регионы смогут устанавливать свои дополнительные правила ухода за домашними животными.

Стали популярны старославянские имена

В России всё чаще стали называть детей старославянскими именами. Об этом заявил министр социального развития региона Андрей Кирюхин.

Например, среди мальчиков чаще встречаются Беломир, Борислав, Добрыня, Святогор и Тихомир. Для девочек родители выбирают имена Богдана, Дарина, Забава, Лада и Мирослава. Также родители отдают предпочтение именам-двойникам — Владислав и Владислава, Лучезар и Лучезара, Радомир и Радомира.

Отмечается, что такие имена раньше можно было встретить в летописях, былинах и сказках, а теперь они снова входят в современную жизнь, передает РБК.

NASA запускает новый эксперимент на Марсе

NASA в октябре начнет новую симуляцию, в ходе которой четыре волонтера проведут целый год в условиях, имитирующих жизнь на Марсе. Подробности об этом рассказали в пресс-службе американского ведомства.

«Четыре исследователя-волонтера вскоре примут участие в симуляции миссии на Марс длиною в год», — говорится в сообщении NASA.

Волонтеры будут жить в 3D-печатаемом жилище, размещенном в космическом центре NASA в Хьюстоне. Этот эксперимент поможет собрать данные для будущих исследований Луны, Марса и других планет.

Участники симуляции столкнутся с реалистичными ограничениями ресурсов, сбоями оборудования, задержками связи, изоляцией и другими стрессовыми ситуациями. Еще волонтеры будут выполнять научные исследования и оперативные задачи, включая имитацию прогулок по Марсу, выращивание овощей и роботизированные операции.

Участниками эксперимента станут летчик-испытатель ВВС США майор Росс Элдер, полковник и медик американских космических сил Эллен Эллис, ученый и инженер Мэттью Монтгомери и технический директор Джеймс Спайсер. Для волонтеров создадут модуль Mars Dune Alpha площадью 158 кв. м. Начало миссии запланировано на 19 октября, а ее завершение — 31 октября 2026 года.

Россиян призвали до конца сентября выбрать форму получения соцуслуг

Россияне, которые получают федеральные льготы и меры соцподдержки, могут до конца сентября определиться, в какой форме получать набор социальных услуг — в натуральной или денежной. Подробности об этом опубликовали в Telegram-канале Социального фонда России (СФР).

«Натуральная форма предусматривает предоставление лекарств и медицинских изделий, путевок в санаторий, бесплатного проезда на пригородных электричках, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если человек не планирует пользоваться этими услугами, он может отказаться от них в пользу компенсации деньгами», — отметили в фонде.

Прежде всего россиянам нужно подать заявление на выбор способа получения услуг. Сделать это нужно до 1 октября онлайн на портале госуслуг, в клиентской службе СФР или в многофункциональном центре.

Граждане имеют право указать разные варианты по каждой услуге. Например, сохранить право на санаторную путевку и проезд, но отказаться от лекарственного обеспечения в пользу ежемесячной денежной компенсации.

В ведомстве уточнили, что выбранная форма начнет действовать с нового года и сохранится до подачи нового заявления. Если ранее заявление уже подавалось, повторно его оформлять не нужно: набор социальных услуг продолжит предоставляться в выбранной форме до изменения решения.

В России призывают блокировать лудоманов

В России хотят начать блокировать лудоманов. С такой инициативой к Госдуме обратилось межрегиональное общественное движение «Зов народа».

Лудомания — это патологическое влечение к азартным развлечениям, при котором человек теряет контроль над своим поведением и продолжает играть несмотря на негативные последствия для своей жизни.

Авторы инициативы призывают блокировать аккаунты граждан на платформах онлайн-ставок и азартных игр, если игроки достигают чистого проигрыша в размере 100 тысяч рублей и более в течение одного года, сообщает Life.ru со ссылкой на соответствующий документ.

Общественники считают, что в этой ситуации аккаунт пользователя должен быть автоматически и бессрочно заблокирован.

«Мы убеждены, что предлагаемые изменения позволят значительно снизить негативные социальные и экономические последствия игровой зависимости, защитив наиболее уязвимых граждан и поспособствовав формированию более ответственного отношения к азартным играм», — заявил председатель движения Сергей Зайцев.

Зумеры свергли власть в Непале

Массовые протесты молодежи в Непале начались после блокировки всех соцсетей. Несмотря на то что правительство уже отменило блокировку, протесты переросли в требования отставки кабинета министров, а митинги в СМИ уже назвали «революцией поколения Z», потому что в демонстрациях в основном принимают участие зумеры — молодежь и студенты.

Протестующие подожгли резиденции премьера, президента страны, нескольких министров и политиков. Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку на фоне беспорядков, сообщает India Today. Так же, как и президент Непала Рам Чандра Паудел.

Пожар в здании парламента Источник: Global Index / X

Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель убегал от разъяренной толпы. На кадрах видно, как протестующие пинают и пытаются схватить чиновника.

Министр убегает от толпы во время демонстраций Источник: non aesthetic things / X

Во время акций «поколения Z» пострадало уже более 500 человек. По информации газеты The Himalayan Times, скончалось как минимум 19 человек. Пока данные о погибших не обновлялись. Во многих районах Непала ввели комендантский час.

Россиянке потребовалась операция на кишечнике после визита к стоматологу

В Башкирии девушка лечила зубы в частной клинике, и стоматолог забыла у нее во рту иглу. Через два дня у пациентки возникли сильные боли в животе. Чтобы понять причину, ей пришлось сделать два УЗИ, пишет Telegram-канал «Честный репортаж».

Сначала местная жительница обратилась в ту же клинику, где лечила зубы. Но на УЗИ ничего не обнаружили. Тогда пациентка поехала в другую клинику, где врачи разглядели на снимках иголку в кишечнике. Это был расширитель каналов.

«Медики осмотрели [женщину] — пришли к выводу, что нужна полостная операция», — сообщает издание.