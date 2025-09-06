«Водитель думала, что он спит»: в Ярославле умер пассажир электробуса

«На конечной остановке пассажир не вышел из салона электробуса. Водитель подошла к пассажиру, попыталась его разбудить, думала, что он спит, он не проснулся. С учетом того, что конечная остановка была в нескольких сотнях метров от депо, водитель приняла решение приехать в депо и оттуда вызвать сотрудников полиции и скорой помощи, что и было сделано», — рассказал Денис Пырлог.