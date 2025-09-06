НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия «Водитель думала, что он спит»: в Ярославле умер пассажир электробуса

«Водитель думала, что он спит»: в Ярославле умер пассажир электробуса

Что известно о случившемся

В ярославском электробусе умер пассажир | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ярославском электробусе умер пассажир | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославском электробусе умер пассажир

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле умер пассажир электробуса № 50, следующего по маршруту «Крестобогородская — 15 МКР». Инцидент произошел вечером 5 сентября. По словам директора «Яргорэлектротранса» Дениса Пырлога, мужчину без сознания обнаружила водитель в районе конечной остановки «Крестобогородская».

«На конечной остановке пассажир не вышел из салона электробуса. Водитель подошла к пассажиру, попыталась его разбудить, думала, что он спит, он не проснулся. С учетом того, что конечная остановка была в нескольких сотнях метров от депо, водитель приняла решение приехать в депо и оттуда вызвать сотрудников полиции и скорой помощи, что и было сделано», — рассказал Денис Пырлог.

Директор ЯрГЭТа уточнил, что приехавшие на место медики констатировали смерть пассажира, а затем в деле начала разбираться полиция.

Мы запросили информацию о случившемся в СУ СКР по Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Электробус Умер пассажир Яргорэлектротранс
