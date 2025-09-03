НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

сев.

 752мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,59
EUR 93,84
Отзыв на поездку на «Метеоре»
Сбер вернул оплату айфоном
Построят новый микрорайон
Ярославский бренд покорил Россию
Пожар в промзоне. Видео
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Причина утренних пробок
Какие обследования пройти осенью
Построят новый мост через Волгу
Ярославец — о жизни без зрения
Происшествия Беспилотники атаковали Россию. В Геленджике закрыли аэропорт, в Анапе — угроза БПЛА, на Кубани упал дрон

Беспилотники атаковали Россию. В Геленджике закрыли аэропорт, в Анапе — угроза БПЛА, на Кубани упал дрон

Собрали главное об атаках

348
Написать комментарий
Минобороны и местные власти отчитались о сбитии беспилотников | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUМинобороны и местные власти отчитались о сбитии беспилотников | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Минобороны и местные власти отчитались о сбитии беспилотников

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В ночь на 3 сентября Россию атаковали украинские беспилотники. В нескольких городах закрывали аэропорты. Собрали главное об атаках.

В Краснодарском крае упали обломки двух беспилотников. В одном хуторе побиты окна и стены трех домов, в другом хуторе взрывной волной выбило окна дома.

«Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы», — сообщили в телеграм-канале местного оперштаба.

Другой дрон сбили в небе над Смоленской областью. К счастью, там также обошлось без раненых.

«В результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет», — отчитался губернатор Василий Анохин.

Временные ограничения вводили в аэропортах Саратова, Калуги и Геленджика.

Беспилотную опасность объявляли в Пензенской области, Воронежской области, на Ставрополье, в Анапе и Новороссийске.

Вечером 2 сентября системы ПВО в России сбили 27 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. 10 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, по 7 БПЛА — над территориями Крыма и Ростовской области, 2 БПЛА — над Брянской областью и 1 — над Белгородской.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
БПЛА Беспилотник Кубань Анапа Геленджик
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление