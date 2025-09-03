Беспилотники атаковали Россию. В Геленджике закрыли аэропорт, в Анапе — угроза БПЛА, на Кубани упал дрон

В ночь на 3 сентября Россию атаковали украинские беспилотники. В нескольких городах закрывали аэропорты. Собрали главное об атаках.
В Краснодарском крае упали обломки двух беспилотников. В одном хуторе побиты окна и стены трех домов, в другом хуторе взрывной волной выбило окна дома.
«Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы», — сообщили в телеграм-канале местного оперштаба.
Другой дрон сбили в небе над Смоленской областью. К счастью, там также обошлось без раненых.
«В результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет», — отчитался губернатор Василий Анохин.
Временные ограничения вводили в аэропортах Саратова, Калуги и Геленджика.
Беспилотную опасность объявляли в Пензенской области, Воронежской области, на Ставрополье, в Анапе и Новороссийске.
Вечером 2 сентября системы ПВО в России сбили 27 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. 10 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, по 7 БПЛА — над территориями Крыма и Ростовской области, 2 БПЛА — над Брянской областью и 1 — над Белгородской.