Беспилотники атаковали Россию. В Геленджике закрыли аэропорт, в Анапе — угроза БПЛА, на Кубани упал дрон

Минобороны и местные власти отчитались о сбитии беспилотников Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В ночь на 3 сентября Россию атаковали украинские беспилотники. В нескольких городах закрывали аэропорты. Собрали главное об атаках.

В Краснодарском крае упали обломки двух беспилотников. В одном хуторе побиты окна и стены трех домов, в другом хуторе взрывной волной выбило окна дома.

«Во всех случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы», — сообщили в телеграм-канале местного оперштаба.

Другой дрон сбили в небе над Смоленской областью. К счастью, там также обошлось без раненых.

«В результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры нет», — отчитался губернатор Василий Анохин.

Временные ограничения вводили в аэропортах Саратова, Калуги и Геленджика.

Беспилотную опасность объявляли в Пензенской области, Воронежской области, на Ставрополье, в Анапе и Новороссийске.