«Продефилировал нагишом»: в Ярославле задержали водителя, оголившегося после ДТП. Видео

В Ярославле водитель снял всю одежду после ДТП Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Необычный инцидент произошел на Угличской улице в Ленинском районе Ярославля. Там 31 августа у дома № 21 заметили полностью обнаженного мужчину. Очевидцы рассказали, что до этого он угодил в ДТП.

«"Киа Рио» въехала в зад желтому автобусу, а водитель легковушки как отмечают очевидцы, был позже замечен лежащим у стены дома. После «воскрешения» он продефилировал нагишом, наслаждаясь последним днём уходящего лета, после чего его упаковала полиция», — рассказали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Рассказ ярославцы проиллюстрировали видео с места происшествия. На записи видно стоящую у бордюра машину полиции. Раздетый мужчина стоял рядом с трубой возле дома. Судя по всему, собственная нагота его не смущала.

Мужчину задержали Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, за рулем «Киа» был 29-летний мужчина. В аварии обошлось без пострадавших. Но сам автомобилист разделся и вел себя странно, а потому правоохранители попытались выяснить, пьян ли он. Тот стал сопротивляться и ударил одного из полицейских.

«В ходе процедуры освидетельствования на состояние опьянения водитель, выражая недовольство действиями сотрудников ДПС, ударил одного из них. Противоправные действия гражданина полицейскими пресечены», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Полицейские составили протоколы об административном правонарушении по статьям о мелком хулиганстве, отказе от медосвидетельствования и нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части.