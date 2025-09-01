НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +14

5 м/c,

ю-з.

 746мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,43
EUR 94,38
Разделся на людях после ДТП
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Швырнул ребенка об асфальт
Ярославский бренд покорил Россию
Новый водный рейс
Какие обследования пройти осенью
1 Сентября в Ярославле
Ярославец — о жизни без зрения
Погода на сентябрь
Суды из-за ржавых труб
Происшествия «Продефилировал нагишом»: в Ярославле задержали водителя, оголившегося после ДТП. Видео

«Продефилировал нагишом»: в Ярославле задержали водителя, оголившегося после ДТП. Видео

Автомобилиста не смутили прохожие и прибывшие на место правоохранители

989
6 комментариев
В Ярославле водитель снял всю одежду после ДТП | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле водитель снял всю одежду после ДТП | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле водитель снял всю одежду после ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Необычный инцидент произошел на Угличской улице в Ленинском районе Ярославля. Там 31 августа у дома № 21 заметили полностью обнаженного мужчину. Очевидцы рассказали, что до этого он угодил в ДТП.

«"Киа Рио» въехала в зад желтому автобусу, а водитель легковушки как отмечают очевидцы, был позже замечен лежащим у стены дома. После «воскрешения» он продефилировал нагишом, наслаждаясь последним днём уходящего лета, после чего его упаковала полиция», — рассказали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Рассказ ярославцы проиллюстрировали видео с места происшествия. На записи видно стоящую у бордюра машину полиции. Раздетый мужчина стоял рядом с трубой возле дома. Судя по всему, собственная нагота его не смущала.

Мужчину задержали

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, за рулем «Киа» был 29-летний мужчина. В аварии обошлось без пострадавших. Но сам автомобилист разделся и вел себя странно, а потому правоохранители попытались выяснить, пьян ли он. Тот стал сопротивляться и ударил одного из полицейских.

«В ходе процедуры освидетельствования на состояние опьянения водитель, выражая недовольство действиями сотрудников ДПС, ударил одного из них. Противоправные действия гражданина полицейскими пресечены», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Полицейские составили протоколы об административном правонарушении по статьям о мелком хулиганстве, отказе от медосвидетельствования и нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника полиции. Теперь решается вопрос о мере пресечения для ярославца. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Полиция Неадекватное поведение
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED3
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Инженер1
28 минут
Скрепный чел!
Гость
52 минуты
Соль?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление