В Ярославском районе в ДТП пострадал подросток. Фото

Подросток пострадал в ДТП Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Ярославском районе в ДТП пострадал подросток. Все случилось на автодороге «Ярославль — Прусово» около 17:30 29 августа.

Как сообщили в пресс-службе полиции, столкнулись мотоцикл Honda под управлением 42-летнего мужчины и мопед Zongshen, за рулем которого находился 14-летний подросток. В результате аварии несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

«В настоящее время вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ(Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью)», — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области.