В Ярославском районе в ДТП пострадал подросток. Фото

В Ярославском районе в ДТП пострадал подросток. Все случилось на автодороге «Ярославль — Прусово» около 17:30 29 августа.
Как сообщили в пресс-службе полиции, столкнулись мотоцикл Honda под управлением 42-летнего мужчины и мопед Zongshen, за рулем которого находился 14-летний подросток. В результате аварии несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.
«В настоящее время вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ(Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью)», — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области.
Напомним, что днем ранее, 28 августа, в Красноперекопском районе Ярославля на мопеде разбился 17-летний парень. Несовершеннолетний столкнулся с «Маздой». Его госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.