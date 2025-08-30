НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославском районе в ДТП пострадал подросток. Фото

В Ярославском районе в ДТП пострадал подросток. Фото

Первые подробности произошедшего

Подросток пострадал в ДТП | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Подросток пострадал в ДТП

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Ярославском районе в ДТП пострадал подросток. Все случилось на автодороге «Ярославль — Прусово» около 17:30 29 августа.

Как сообщили в пресс-службе полиции, столкнулись мотоцикл Honda под управлением 42-летнего мужчины и мопед Zongshen, за рулем которого находился 14-летний подросток. В результате аварии несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

«В настоящее время вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ(Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью)», — уточнили в управлении МВД России по Ярославской области.

Напомним, что днем ранее, 28 августа, в Красноперекопском районе Ярославля на мопеде разбился 17-летний парень. Несовершеннолетний столкнулся с «Маздой». Его госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
3
Гость
2 часа
Встретились два мотобрата
Гость
25 минут
два хруста места на дороге не смогли найти бггг
