В Красноярском крае рыбак несколько дней дрейфовал на лодке с мертвым братом: новости 26 августа

Выжившиму не понадобилась помощь медиков Источник: КГКУ «Спасатель» / ВКонтакте

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 августа.

Россиянам ограничат количество банковских карт

Россиянам запретят владеть более чем 10 банковскими картами. Такая поправка содержится во втором пакете мер против кибермошенничества, подготовленном правительством.

Как сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко, мера вводится в рамках борьбы с дропперами — лицами, помогающими мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты. Это также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций, пишет ТАСС.

В России упадут цены на бензин

России стоит ожидать снижения цен на бензин в перспективе одного-двух месяцев. Таким прогнозом с Городскими медиа поделился доцент Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

«Я думаю, что вполне можно даже увидеть снижение цен на бензин. В любом случае они будут базироваться на нынешних значениях, но несколько десятков копеек, а в каких-то регионах — рубль и больше возможности снижения», — сказал Чирков.

Это связано с закрытием сезонного спроса на топливо в период отпусков и сбора урожая, а также мерами правительства по сдерживанию цен.

Вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго следить за внутренним рынком нефтепродуктов в стране для обеспечения топливом и соблюдением баланса цен в рознице. А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила несколько дел о нарушении антимонопольного законодательства из-за завышения цен на заправках в некоторых регионах.

Роспотребнадзор раскрыл главный симптом нового штамма коронавируса

Новый вариант коронавируса «стратус» более чем у 70% заразившихся проявляется осиплостью голоса уже на 1–2-й день после инфицирования. Об этом сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В остальном он похож на ОРВИ:

головная боль;

боли в горле;

кашель;

заложенность носа;

насморк;

умеренная лихорадка;

слабость.

«Стратус» является вариантом «омикрона», обладает высокой заразностью и способен вызвать рост числа заболевших, особенно в больших городах.

ЕГЭ ждут большие изменения

С 2026 года Единый государственный экзамен в России претерпит значительные изменения. Как сообщает Рособрнадзор, главная цель реформы — привести содержание экзаменов в полное соответствие со школьной программой, чтобы выпускники демонстрировали знания, полученные за все годы обучения.

Каждое задание теперь будет содержать ссылки на конкретные разделы школьной программы с указанием класса изучения материала. Это позволит сделать экзамен более понятным и предсказуемым для учащихся.

Кроме того, по русскому языку, к примеру, будут введены нормативные словари как официальный источник, что даст возможность апеллировать к ним при несогласии с оценкой.

А по информатике сократится количество используемых форматов файлов в рамках перехода на отечественное программное обеспечение. Подробнее об изменениях и реакции учителей можно почитать — в материале.

Первое сентября предложили сделать выходным

День знаний, 1 сентября, должен стать выходным для всех работающих родителей, у которых есть несовершеннолетние дети, с оплатой за счет средств социального фонда. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, если ребенок в семье один, то отпуск в этот день можно предоставлять одному из родителей, если двое и больше — обоим, предложил он в беседе с ТАСС.

Родители школьников имеют право взять выходной на 1 сентября, чтобы отметить День знаний вместе с детьми, сообщила пресс-служба Минтруда в официальном Telegram-канале. Даже если эта дата не указана в графике отпусков, по согласованию с работодателем можно внести изменения, уточнили в ведомстве. Другой способ — оформить отпуск без сохранения зарплаты. Он предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.

Россиянам рассказали о способах получить деньги от УК

Россияне вправе требовать от управляющих компаний перерасчет платежей или компенсацию, если услуги ЖКХ оказываются некачественно или не в полном объеме. Об этом напомнил эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь. Получить компенсацию можно за:

некачественные коммунальные услуги: например, если температура горячей воды ниже нормы, зимой в квартире холоднее +18°C или воду и электричество отключали без предупреждения;

некачественное содержание дома: не проводится уборка подъездов, если она прописана в договоре (или проводится реже указанной нормы), долгое время не меняют перегоревшие лампочки, не ремонтируют лифты и подъездное освещение.

Однако не все нарушения позволяют вернуть деньги. Иногда можно добиться только устранения нарушений, отметил Бондарь в разговоре с изданием «Аргументы и Факты». Например:

грязные стены и фасады — УК должна оперативно удалять надписи и рекламу;

перерасход электроэнергии — если в доме старая проводка или неэкономные светильники, компания обязана разработать меры по энергосбережению;

нарушение сроков информирования — УК должна отчитываться о своей работе перед жильцами минимум раз в год.

В Госдуме также призвали закрепить в типовом договоре компенсацию за некачественные ЖКУ. Письмо на имя министра строительства и ЖКХ направили депутаты фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Амир Хамитов и Олег Леонов.

Умер актер из «Склифосовского» Алексей Аптовцев

Российский актер театра и кино Алексей Аптовцев скончался из-за серьезной болезни. Через неделю у артиста должен был быть юбилей.

«Все мы последнее время готовились к его юбилею. 2 сентября надеялись обнять именинника и поздравить с 50-летием. Хотели верить в будущие совместные работы, — сообщили в театре „ФЭСТ“.

Алексей Аптовцев родился в Москве в 1975 году. В 1998 году он окончил Театральное училище имени Щукина, примерно в это же время начал сниматься. С 2003 Алексей Аптовцев служил в Театре драмы и комедии «ФЭСТ».

Актер был знаком зрителям по многочисленным ролям в популярных сериалах и фильмах. За свою карьеру он снялся в таких проектах, как: «Горячев и другие», «Солдаты», «Кремлевские курсанты», «Учитель в законе», «Метод Фрейда», «Склифосовский», «Люда, дети и завод…», «Инспектор Купер» и другие. Его последней работой стала роль в фантастической драмедии «Дублер», вышедшей в 2024 году.

В России заработает сервис для защиты от мошенников

С 1 сентября в России начнет работать новый сервис для защиты от мошенников. Через него граждане смогут передать своим друзьям и родственникам право распоряжаться денежными переводами. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка.

Помощник сможет подтверждать или отклонять переводы денег, если они покажутся ему подозрительными. При этом у него не будет доступа к счету и права на самостоятельные операции.

Эта мера позволит защитить от мошенников наиболее уязвимых граждан, в первую очередь пожилых людей, а также усилить родительский контроль за переводами подростков, которые часто оказываются вовлеченными в схемы дропперства без должного понимания негативных последствий.

В России хотят заставить работодателей поднимать зарплату несколько раз в год

В Госдуме предложили ввести обязательную индексацию зарплаты раз в три месяца согласно уровню инфляции в государственных и частных организациях. Обращение отправил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Госдумы Сергей Миронов премьер-министру Михаилу Мишустину.

Миронов рассказал РИА Новости, что размер индексации должен быть равен уровню инфляции за предыдущий квартал. По его словам, ежегодная индексация чаще всего проводится в бюджетной сфере, но при этом ее размер все равно не поспевает за ростом цен.

Для школьников ограничат время на выполнение домашнего задания

В России установили время, которое школьники могут тратить на домашнее задание. Для этого учли нагрузку на учащихся. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе XII Общероссийского родительского собрания:

в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания 1 час;

во втором и третьем — 1,5 часа;

в четвертом и пятом — 2 часа;

учащиеся с шестого по восьмой классы — не более 2,5 часов;

в старших классах — 3,5 часа.

По словам министра, школа должна контролировать общий объем домашнего задания каждого класса по всем предметам. На следующий урок его должны задавать на текущем. Педагог должен дублировать всю информацию в электронный журнал — при его наличии — не позднее времени окончания учебного дня.

Изменения формата, объема и содержания домашних заданий школьников или полную их отмену обсудят на осенней сессии в ГД, заявила депутат Елена Бондаренко. Она порекомендовала педагогам не задавать пока домашнее задание на выходные и на праздничные дни.

В России станет сложнее получить оружие

Правительство РФ утвердило правила проверки знаний для получения охотничьего билета — теперь все желающие должны будут сдать тест на охотничий минимум. Нововведения вступают в силу с 1 сентября.

Экзамен должны будут проходить те, кто получает охотничий билет впервые или повторно, если он ранее был аннулирован. Согласно постановлению, проверка будет проводиться в формате бесплатного тестирования в объеме от 100 до 200 вопросов.

Букеты к 1 сентября подорожали

Траты на букет цветов к началу учебного года составят около 4 тысяч рублей. Это следует из имеющихся у «Известий» данных компании «Платформа ОФД».

Средний чек на букет ко Дню знаний вырос за год на 9%, подсчитали аналитики. При покупках онлайн он немного выше — 4,6 тысяч рублей.

Букеты из клубники стоят 3,2 тысяч рублей или из зефира в среднем за 2,8 тысячи рублей.

В чемодане российского туриста нашли голову крокодила

Россиянин привез в чемодане из Вьетнама голову крокодила. Ее обнаружили хабаровские таможенники в ходе выборочного контроля, сообщает пресс-служба ФТС России.

Мужчина пояснил, что приобрел сувенир для личной коллекции, а о необходимости декларирования он не знал.

Экспертиза подтвердила, что голова настоящего гребнистого крокодила. Этот вид подпадает под действие конвенции СИТЕС, информирует федеральная таможня.

В Красноярском крае рыбак на несколько дней застрял на лодке с умершим братом

Рыбак в Красноярском крае несколько дней дрейфовал по реке Чулым на лодке с телом умершего брата. Об этом сообщили в пресс-служба краевого государственного учреждения «Спасатель».

Четыре дня назад два брата на моторной лодке отправились рыбачить на реку Чулым. Все это время они регулярно выходили на связь с родственниками по телефону. Последний звонок принес печальные вести. Один из братьев позвонил своему племяннику и сообщил, что его отец умер. Кроме того, мотор сломался, и он дрейфует на лодке с телом умершего.

Спасатели нашли лодку и пришвартовали ее к берегу. Они извлекли тело умершего мужчины и передали медикам. Его брата передали сотрудникам полиции.

Француженку оштрафовали за громкое мяуканье кота

Во Франции женщину оштрафовали за мяуканье кота, сообщает BFMTV. Все произошло во время поездки в поезде: в начале путешествия кот сидел в переноске и начал громко мяукать, чем вызвал негодование пассажиров.