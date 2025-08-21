НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Муж Елены Блиновской попал в ДТП. Фото и видео

Муж Елены Блиновской попал в ДТП. Фото и видео

Алексей на мотоцикле столкнулся с водителем такси

327
3 комментария
Алексей Блиновский попал в ДТП, а после подрался с водителем такси | Источник: Москва 24 / T.meАлексей Блиновский попал в ДТП, а после подрался с водителем такси | Источник: Москва 24 / T.me

Алексей Блиновский попал в ДТП, а после подрался с водителем такси

Источник:

Москва 24 / T.me

Муж Елены Блиновской Алексей попал в ДТП в Москве. Об этом MSK1.RU сообщила адвокат Наталия Сальникова.

«У меня есть информация, что ДТП действительно было, но пока у меня нет никаких особых сведений», — сказала она.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, Блиновский ехал на мотоцикле и сломал зеркало у автомобиля такси. После этого водитель ударил Блиновского, в результате чего тот получил ссадины и ушибы.

Кадры с места происшествия

Источник:

РИА Новости / Telegram

Адвокат Сальникова же сказала, что не владеет информацией о драке, а кадры, на которых у Блиновского перемотана голова, объяснила тем, что «человек упал на мотоцикле».

«Была претензия, что я его сбил. Я поворачивал во двор, он справа пошел на обгон. Начал через окно нападать. Я вышел, у нас началась драка», — сказал водитель такси.

В пресс-службе столичного главного управления МВД MSK1.RU сообщили, что информация о произошедшем не поступала.

На кадрах с места аварии Алексей с перебинтованной головой | Источник: Москва 24 / T.meНа кадрах с места аварии Алексей с перебинтованной головой | Источник: Москва 24 / T.me

На кадрах с места аварии Алексей с перебинтованной головой

Источник:

Москва 24 / T.me

Напомним, в апреле 2024 года Алексей Блиновский, по данным РИА Новости, отправился в зону СВО. В январе 2025-го он вернулся в Москву, чтобы выступить на заседании по делу его супруги — Елены Блиновской. На вопрос корреспондента MSK1.RU о том, что сейчас Блиновский делает в столице, Сальникова не ответила, так как «он касается военнослужащих».

Елена Блиновская находилась в СИЗО с января 2024 года. Ее обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — сумма ущерба превышала 918 миллионов рублей. В марте 2025 года 43-летнюю Елену Блиновскую осудили на пять лет лишения свободы за неуплату налогов и отмывание денег. Кроме того, ей надо будет выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Все подробности об уголовном деле блогера публиковали в специальном сюжете.

Комментарии
3
Гость
35 минут
Он разве не на сво.?
Гость
41 минута
Зато мотоцикл у его за 3 млн рублей , катается , кайфует)
Читать все комментарии
