Грохот и повсюду стекло. Что известно о ЧП с упавшим беспилотником в центре Ростова: коротко

Среди пострадавших есть дети

Грохот и повсюду стекло. Что известно о ЧП с упавшим беспилотником в центре Ростова: коротко

Среди пострадавших есть дети

311
Написать комментарий
Атака произошла чуть позже 10:00 | Источник: читатель 161.RUАтака произошла чуть позже 10:00 | Источник: читатель 161.RU

Атака произошла чуть позже 10:00

Источник:

читатель 161.RU

14 августа Ростов атаковал беспилотник самолетного типа. Это произошло в 10:12 по московскому времени. В 10:18 пришло предупреждение о ракетной опасности на территории всей Ростовской области, спустя ровно полчаса объявили отбой угрозы. Подробности — в репортаже 161.RU.

Странный объект над центром города заметили многие ростовчане. По словам очевидцев, с земли он напоминал обычный «кукурузник» — их используют для сельхозработ.

Беспилотник пролетел над центром города и врезался в жилую 9-этажку на улице Лермонтовской. Взрыв был слышен за многие километры от места удара. Сразу же поднялся столб желтоватого дыма, который быстро рассеялся, — пожар не начался.

Сразу же к месту происшествия начали стягивать оперативные службы: полиция, медики, саперы, МЧС. Сирены спецслужб зазвучали через пару минут после взрыва. В 10:43 врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь официально сообщил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника. На тот момент было известно об одном пострадавшем.

Вскоре поступила уточненная информация, что пострадавших 13.

«Ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах», — написал в своем телеграм-канале глава Ростова Александр Скрябин.

Источник: читатель 161.RUИсточник: читатель 161.RU
Источник:

читатель 161.RU

В районе дома, в который попал беспилотник, ввели режим ЧС. Территорию быстро оцепили, подходы к дому перегородили техникой.

Всего в результате атаки повреждены окна и балконы в десяти жилых многоэтажках, а также побило припаркованные возле них автомобили. Из домов эвакуировали 212 человек, пункт временного размещения развернули в одном из близлежащих учебных заведений.

Фото и видео с места происшествия 161.RU собрал в этом материале.

«На месте работают саперы. После того как они завершат, будет снято оцепление и муниципальная комиссия приступит к оценке полученного ущерба. Всем пострадавшим окажем помощь», — сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Как сообщал журналист 161.RU с места событий, собравшиеся вокруг места трагедии люди постоянно звонили своим близким, говорили, что с ними всё в порядке.

«Мы не поняли, что произошло. Был сильный звук взрыва, потом столб дыма. Ноги трясутся», — рассказала корреспонденту жительница одного из стоящих рядом домов.

Источник:

читатель 161.RU

После атаки БПЛА в центре Ростова областная прокуратура организовала проверку.

«Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам», — говорится в сообщении.

До этого дня центр Ростова становился объектом атаки БПЛА лишь раз. В ночь на 7 сентября 2023 года над городом система ПВО сбила два беспилотника. Один упал недалеко от штаба Южного военного округа на главной прогулочной улице Ростова — Пушкинской. Второй БПЛА рухнул за городом. Погибших не было. Пострадал один человек, ему осколками порезало ноги, но он отказался от госпитализации.

А 9 августа этого года беспилотник влетел в один из домов жилого комплекса «Левобережье». Повредило 18 квартир, обошлось без пострадавших.

Источник: пресс-служба правительства Ростовской областиИсточник: пресс-служба правительства Ростовской области
Источник:

пресс-служба правительства Ростовской области

Как писал 161.RU, на днях правительство РФ опубликовало перечень территорий, которые прилегают к районам спецоперации и подвергаются атакам ВСУ. Те, кто обороняет территории из списка, теперь имеют право на статус ветерана боевых действий. Ростовской области в перечне не оказалось. Официальных объяснений этому не было. Редакция 161.RU спросила мнение заслуженного летчика РФ, отставного генерал-майора авиации Владимира Попова.

Сергей Деркачев
Сергей Деркачев
Атака беспилотника в Ростове Юрий Слюсарь Взрыв
