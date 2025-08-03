«Гробы с детьми несли через огромный человеческий коридор»: трагедия в лагере «Луковое озеро»

В 1960 году безмятежный летний отдых омрачила страшная трагедия: на озере в Подмосковье утонул отряд школьников Источник: Калейдоскоп. Житейские мелочи / YouTube.com

Летом 1960 года подмосковное Луковое озеро стало местом жуткой катастрофы, которую десятилетиями предпочитали не вспоминать вслух. Вместо детского смеха в пионерлагере была гнетущая тишина, раздираемая воплями родителей, которые потеряли своих детей. Здесь утонули 26 пионеров и двое взрослых. Долгие годы эта трагедия была засекречена, но свидетельства очевидцев не скрыть за грифом «Совершенно секретно».

«Это было прекрасное место»

Июнь 1960 года многие дети подмосковного города Электростали проводили в ведомственном лагере «Луковое озеро». Такое название он получил по форме водоема, в центре которого располагался. К корпусам на островке вел небольшой перешеек с материка, и почти весь лагерь был окружен водой. И дети, и родители любили это место.

— Это было прекрасное место для отдыха. Мне нравилось там практически всё: прекрасное питание, спортивные площадки, уютные комнаты, — с теплотой вспоминал один из пионеров Анатолий Арзамасцев. — Дети играли в футбол, баскетбол, волейбол, занимались теннисом. Именно в этом лагере начинали карьеру многие заводские спортсмены.

В день трагедии воспитательница возвращалась с младшим отрядом после прогулки. Они находились ближе к окраине озера, и до лагеря нужно было идти около километра по труднопроходимой местности, а затем пересечь перешеек.

Пионерский лагерь находился посредине острова, который соединялся с землей перешейком Источник: Илья Макаров / Vk.com

Неподалеку от того места, где был отряд, вожатая заметила моториста, который проверял двигатель у катамарана после ремонта.

— В пионерлагере для прогулок по озеру имелись самодельные катамараны — две лодки, соединенные между собой досками, и на одной из них установлен мотор, — вспоминал Тимофей Шарамов, один из отдыхавших в лагере.

Женщина попросила моториста отвезти уставших детей в лагерь по озеру, чтобы сократить путь.

— Эту женщину звали Мария Антоновна Зиновьева. Я ее хорошо помню: она преподавала нам русский язык и литературу. Тогда многие учителя летом подрабатывали, устраиваясь воспитателями в пионерлагеря, — вспоминала жительница Электростали Тамара Арзамасцева.

После долгих уговоров мужчина согласился. Дети заняли места на катамаране.

«Не мог катамаран перевернуться»

По одной из версий, когда катамаран отошел на десяток метров от берега, у него заглох мотор. Пока мужчина пытался снова его завести, дети начали шуметь и баловаться. В какой-то момент один ребенок упал в воду. Остальные тут же бросились к краю, поднялась паника, катамаран начал раскачиваться и опрокинулся.

По другой версии, моторист пытался завести заглохший двигатель, дергая шнур стартера. В какой-то момент он случайно задел пионера, который сидел рядом. Удар оказался настолько сильным, что ребенок вылетел за борт, за ним в воду прыгнула и вожатая. Позже местные говорили, что это была родная дочь Марии Зиновьевой. Дети запаниковали, и ситуация вышла из-под контроля.

— Кто-то из детей что-то уронил в воду, потянулся и упал за борт. Следом за ребенком прыгнула воспитательница. Возможно, ей и удалось бы вытащить упавшее дитя из воды, если бы остальные ребята не кинулись ей на помощь, — озвучивает свою версию Арзамасцев.

До спасительного берега нужно было проплыть 25 метров Источник: Илья Макаров / Vk.com

Существует еще одна версия, почему в тот летний день произошла трагедия. Катамаран был перегружен, и, когда дети одновременно наклонились на один борт, он просто перевернулся. Плавсредство быстро ушло на дно, увлекая за собой детей.

Судя по конструкции, самодельный катамаран безопасно мог перевозить не более 6–8 человек, включая взрослого. Всё зависит от грузоподъемности лодок, но, как правило, стандартная деревянная лодка выдерживает 250–300 кг. Две вместе — около 500–600 кг, с учетом веса конструкции и мотора. Если на борт сели больше 10 человек, особенно дети в возрасте 9–10 лет, то перегрузка была очень вероятна, а устойчивость критически снижена.

— Это неправда, не мог катамаран перевернуться. Это было очень надежное, устойчивое плавсредство. К тому же тот день был безветренным, на озере не было даже ряби, — считает Арзамасцев.

Достоверно известно лишь одно: на борту катамарана были дети 9–10 лет, самый младший отряд лагеря. В считаные секунды они попадали в озеро. Многие из них не умели плавать.

Когда ребята оказались в озере, то запаниковали и стали цепляться за тех, кто мог держаться на воде. Поэтому даже те школьники, которые смогли бы доплыть до берега в 25 метрах от места трагедии, тонули вместе с товарищами. К тому же паникующие дети не могли разобраться, куда им плыть, теряли силы и тоже шли ко дну.

«На воде только панамки плавают»

На крики тонущих детей отреагировал рыбак Леонид Белоусов. Он с берега заметил, что происходит, и тут же поплыл на помощь. Ему удалось вытащить одного ребенка.

— Отец говорил, что осознал случившееся не сразу. Когда он понял это, бросился в воду и стал спасать тех, кто барахтался. Он сожалел, что был на озере один, — рассказывала позже дочь Белоусова. — Будь там несколько человек с удочками, как обычно, удалось бы спасти гораздо больше детей.

Еще двоим мальчишкам из отряда повезло: они добрались до берега вплавь сами.

— Спасать тонущих пытались сотрудники лагеря и ребята из старших отрядов. Об этом я узнал в свое время из рассказов одного из них — Геннадия Москалева, которому удалось помочь добраться до берега кому-то из мальчишек (вроде бы потом родители этого малыша даже подарили старшекласснику часы в знак благодарности), — отмечал Анатолий Арзамасцев.

Гибель детей ошарашила всех, кто был в пионерском лагере Источник: Калейдоскоп. Житейские мелочи / YouTube.com

Об этом говорил и Тимофей Шарамов, которому о случившемся рассказала воспитатель Тамара Ивановна, работавшая в лагере в 1960 году.

— Увидели трагедию дети, которые дежурили на острове. Когда подбежали к берегу напротив — глядь, а на воде только панамки плавают! Нескольких ребят все-таки спасли, в этом участвовал и Генка, сын начальника лагеря, — рассказывал Тимофей Шарамов.

Взрослые, которые сопровождали детей на катамаране, тоже изо всех сил пытались помочь малышам, но те утянули их под воду в тщетных попытках спастись.

— Когда утонувших моториста и воспитательницу вытаскивали, вместе с ними подняли детей, словно новогоднюю гирлянду. Те висели на взрослых, крепко вцепившись в одежду, — вспоминает Анатолий Арзамасцев.

«Даже в деревне слышно было, как кричали женщины»

На место происшествия прибыли милиция и скорые, а затем и водолазы. Они продолжали поиски весь вечер и ночь — одно за другим из воды доставали бездыханные детские тела. Позже выяснилось, что 35-летняя воспитательница, которая погибла вместе с воспитанниками, была беременна.

— При расследовании этого ЧП судебные медики выяснили, что Мария Антоновна была беременна. Получается, Луковое озеро в тот день забрало не 28, а 29 человеческих жизней, — вспоминала Тамара Арзамасцева.

Весть о трагедии молниеносно разнеслась по всему городу.

— Я как раз со смены на фабрике домой возвращалась. Гляжу, а в деревне все наши куда-то по дороге торопятся: «Там дети утонули!» Меня знакомый парень, проезжавший мимо, на багажник велосипеда посадил, и так мы до озера добрались, — рассказывала местная жительница. — К тому времени уже стемнело, и ничего толком увидеть было невозможно. Только заметила, что у воды какие-то прожектора или фары автомобильные светят и люди суетятся, а ближе к самому месту нас уже не пустили.

Родители, чьи дети находились в том лагере, в панике кинулись к озеру, надеясь, что это ошибка.

— На следующий день уже рано утром начали приезжать наши родители, и хотя на воротах лагеря был вывешен список погибших, но родители не верили ему и, пока не удавалось увидеть своих детей целыми и невредимыми, не уезжали, — вспоминал Сергей Лебедев, который тоже тогда отдыхал в «Луковом озере».

Несмотря на то, что списки погибших уже были вывешены, многие отказывались верить в страшную правду.

— Даже у нас в деревне слышно было, как кричали женщины, как выли, отчаявшись найти своих сыновей и дочерей живыми… — делились очевидцы.

«Гробы несли через огромный человеческий коридор»

Хоронили детей всем городом. На кладбище в Электростали появилась целая аллея детских могил. Каждую из них украсила фотография ребенка и одна и та же дата смерти — 10 июня 1960 года.

— В городе на то время жило около 150 тысяч человек. Гробы с детьми несли через огромный человеческий коридор, все плакали, — вспоминает Анатолий Арзамасцев.

Весь город пришел проводить в последний путь погибших детей Источник: Калейдоскоп. Житейские мелочи / YouTube.com

Информацию о случившемся советские власти не стали предавать широкой огласке — материалы расследования были немедленно засунуты под гриф «Совершенно секретно». В газетах вышли лишь несколько коротких заметок.

— Трагедия быстро обросла мифами. Так, например, люди рассказывали, что одна девочка до берега доплыла, но обернулась, увидела круги на воде и умерла от разрыва сердца. Но это уже сказки, которым нет подтверждения, — говорил Анатолий Арзамасцев.

Кто оказался виноват в трагедии

Воспитательница и моторист, которые сопровождали детей и отвечали за их безопасность, погибли вместе с ними. Вину за случившееся возложили на начальника лагеря Ивана Зубова — бывшего военного, хотя на момент трагедии его на месте не было. По иронии, он как раз уехал, чтобы договориться о приобретении других плавсредств, чтобы заменить самодельные катамараны. А перед этим Зубов официально запретил пользоваться катамаранами.

Начальник лагеря предстал перед судом, и эти детали были учтены как смягчающие. В итоге Зубову дали всего три года. После освобождения он так и не смог оправиться от случившегося — через два года его не стало.