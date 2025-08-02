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Происшествия На площади в центре Ярославля жестко столкнулись две иномарки. Видео

На площади в центре Ярославля жестко столкнулись две иномарки. Видео

В полиции озвучили первые подробности ДТП

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7 комментариев
На Красной площади в Ярославле жестко столкнулись две легковушки | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramНа Красной площади в Ярославле жестко столкнулись две легковушки | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

На Красной площади в Ярославле жестко столкнулись две легковушки

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

Ночью 2 августа в центре Ярославля жестко столкнулись две иномарки. От удара машины буквально раскидало по Красной площади.

Фото последствий аварии появились в соцсетях. Белое авто от удара выехало к остановке у Пожарной каланчи. Красная легковушка оказалась на противоположной стороне.

Удар был жестким: у одной из машин полностью смята передняя часть, у другой — правая боковая сторона. Дорога усыпана осколками, в нескольких метрах от машин остался бампер.

На Красной площади в Ярославле столкнулись две иномарки

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

После аварии иномарка вылетела к тротуару | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramПосле аварии иномарка вылетела к тротуару | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

После аварии иномарка вылетела к тротуару

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

Как сообщили 76.RU в управлении МВД России по Ярославской области, авария произошла в два часа ночи. Предварительно, столкнулись авто «Джили» и «Мазда», обошлось без пострадавших. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

По словам очевидцев в комментариях, в белой машине находились парни.

Вечером 31 июля под Ярославлем пятилетний мальчик угодил под колеса кроссовера. Авария произошла в поселке Карачиха. Ребенка увезли в больницу.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Авария Госавтоинспекция
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Комментарии
7
Гость
1 час
На каршеринге детки незаменимых специалистов
Гость
40 минут
Анастасия, у всех ваших горе корреспондентов есть много очень хороших качеств! Но еще больше недостатков! А самый главный-невнимательность, неточность изложения материала. Даже на фото видно, что белый автомобиль НЕ ВЪЕХАЛ в остановку! Ну и так далее...
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