На площади в центре Ярославля жестко столкнулись две иномарки. Видео

На Красной площади в Ярославле жестко столкнулись две легковушки Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Ночью 2 августа в центре Ярославля жестко столкнулись две иномарки. От удара машины буквально раскидало по Красной площади.

Фото последствий аварии появились в соцсетях. Белое авто от удара выехало к остановке у Пожарной каланчи. Красная легковушка оказалась на противоположной стороне.

Удар был жестким: у одной из машин полностью смята передняя часть, у другой — правая боковая сторона. Дорога усыпана осколками, в нескольких метрах от машин остался бампер.

На Красной площади в Ярославле столкнулись две иномарки Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

После аварии иномарка вылетела к тротуару Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Как сообщили 76.RU в управлении МВД России по Ярославской области, авария произошла в два часа ночи. Предварительно, столкнулись авто «Джили» и «Мазда», обошлось без пострадавших. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

По словам очевидцев в комментариях, в белой машине находились парни.