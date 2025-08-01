Под Ярославлем пятилетний мальчик угодил под колеса кроссовера. Видео

В ДТП под Ярославлем пострадал ребенок Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Вечером 31 июля в Ярославском районе произошло ДТП с участием ребенка. В поселке Карачиха, на Садовой улице в районе дома № 10 пятилетний мальчик угодил под колеса кроссовера «Хендай Крета».

За рулем иномарки был 57-летний водитель. Известно, что авария произошла на участке вне пешеходного перехода.

«По предварительной информации водитель, управляя автомобилем „Хендай Крета“, совершил наезд на ребенка, пятилетнего мальчика, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в Госавтоинспекции Ярославской области.

ДТП произошло под Ярославлем Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Ребенка с травмами увезли в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.