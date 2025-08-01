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Происшествия Под Ярославлем пятилетний мальчик угодил под колеса кроссовера. Видео

Под Ярославлем пятилетний мальчик угодил под колеса кроссовера. Видео

Что известно о ДТП с участием ребенка

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2 комментария
В ДТП под Ярославлем пострадал ребенок | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ ДТП под Ярославлем пострадал ребенок | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ДТП под Ярославлем пострадал ребенок

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU, Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Вечером 31 июля в Ярославском районе произошло ДТП с участием ребенка. В поселке Карачиха, на Садовой улице в районе дома № 10 пятилетний мальчик угодил под колеса кроссовера «Хендай Крета».

За рулем иномарки был 57-летний водитель. Известно, что авария произошла на участке вне пешеходного перехода.

«По предварительной информации водитель, управляя автомобилем „Хендай Крета“, совершил наезд на ребенка, пятилетнего мальчика, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в Госавтоинспекции Ярославской области.

ДТП произошло под Ярославлем

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Ребенка с травмами увезли в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Ярославской области вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, обвиняемым по которому проходил 21-летний житель Московской области. В аварии погиб его друг, который сидел на пассажирском. Правоохранители выяснили, что иномарка двигалась с превышением допустимой скорости.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Пострадавший ребенок
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Комментарии
2
Гость
9 минут
Что пятилетний ребенок делал вечером у проезжей части? Где были родители?
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