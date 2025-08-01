Под Ярославлем пятилетний мальчик угодил под колеса кроссовера. Видео

Вечером 31 июля в Ярославском районе произошло ДТП с участием ребенка. В поселке Карачиха, на Садовой улице в районе дома № 10 пятилетний мальчик угодил под колеса кроссовера «Хендай Крета».
За рулем иномарки был 57-летний водитель. Известно, что авария произошла на участке вне пешеходного перехода.
«По предварительной информации водитель, управляя автомобилем „Хендай Крета“, совершил наезд на ребенка, пятилетнего мальчика, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в Госавтоинспекции Ярославской области.
Ребенка с травмами увезли в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее в Ярославской области вынесли приговор по делу о смертельном ДТП, обвиняемым по которому проходил 21-летний житель Московской области. В аварии погиб его друг, который сидел на пассажирском. Правоохранители выяснили, что иномарка двигалась с превышением допустимой скорости.