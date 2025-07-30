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Происшествия «Была паника, не могли дозвониться до близких». Педагог рассказала, как пережила мощное землетрясение на Камчатке

«Была паника, не могли дозвониться до близких». Педагог рассказала, как пережила мощное землетрясение на Камчатке

Как люди спасались из офисов и своих домов

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2 комментария

Это видео сняли жители дома на Камчатке

Источник:

читатель E1.RU

Арина несколько месяцев назад переехала жить на Камчатку из Екатеринбурга. Утром 30 июля она пережила там мощное землетрясение, впервые столкнувшись с этим стихийным бедствием. Вот что она рассказала нашим коллегам из Е1.RU.

«Было очень страшно, я в это время была на работе. У нас все стены затряслись, всё стало ходить, мы быстренько эвакуировались. Вышли на улицу, там уже были люди. Тряслись знаки и фонари. Вибрация под ногами ощущалась. Первый, самый мощный, толчок был очень продолжительный. Казалось, что он был очень долгий», — рассказывает Арина.

Источник:

Городские медиа

По официальным данным, сила подземных толчков на Камчатке достигла 8,7 балла. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Оно длилось около семи минут. Но Арина признает: казалось, прошло гораздо больше времени.

«В первые минуты выключили электричество. Была паника, люди не могли дозвониться до близких. У всех абонент был не абонент. И вот это было страшно. Света не было примерно час. Потом его включили, и появилась связь», — рассказала Арина.

Так днем трясло около аэропорта Камчатки

Источник:

читатель E1.RU

На Камчатке 30 июля объявили выходным днем. С часу дня все госучреждения не работают. Некоторые магазины тоже закрылись, говорит Арина. Она живет в 60 километрах от Петропавловска-Камчатского и работает педагогом дополнительного образования в доме детского творчества. Ее дом не пострадал.

«У меня видимых разрушений не было, только повыдвигались ящики. Сейчас многие люди остаются на улице и боятся возвращаться в дома. Мы все дружно ожидаем цунами. Нам его пообещали», — говорит девушка.

Недавно землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Ставропольском крае. Эпицентр был в 46 км от Георгиевска. Подробнее об этом мы писали здесь.

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Дарья МанохинаДарья Манохина
Дарья Манохина
Специальный корреспондент
Землетрясение Спасение Впечатление Стихия
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Комментарии
2
Гость
1 час
Это страшно!...
Гость
39 минут
Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие её тяготеет на ней; ( Исаия 24 глава — Библия )
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