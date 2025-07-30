«Была паника, не могли дозвониться до близких». Педагог рассказала, как пережила мощное землетрясение на Камчатке

Это видео сняли жители дома на Камчатке Источник: читатель E1.RU

Арина несколько месяцев назад переехала жить на Камчатку из Екатеринбурга. Утром 30 июля она пережила там мощное землетрясение, впервые столкнувшись с этим стихийным бедствием. Вот что она рассказала нашим коллегам из Е1.RU.

«Было очень страшно, я в это время была на работе. У нас все стены затряслись, всё стало ходить, мы быстренько эвакуировались. Вышли на улицу, там уже были люди. Тряслись знаки и фонари. Вибрация под ногами ощущалась. Первый, самый мощный, толчок был очень продолжительный. Казалось, что он был очень долгий», — рассказывает Арина.

Источник: Городские медиа

По официальным данным, сила подземных толчков на Камчатке достигла 8,7 балла. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Оно длилось около семи минут. Но Арина признает: казалось, прошло гораздо больше времени.

«В первые минуты выключили электричество. Была паника, люди не могли дозвониться до близких. У всех абонент был не абонент. И вот это было страшно. Света не было примерно час. Потом его включили, и появилась связь», — рассказала Арина.

Так днем трясло около аэропорта Камчатки Источник: читатель E1.RU

На Камчатке 30 июля объявили выходным днем. С часу дня все госучреждения не работают. Некоторые магазины тоже закрылись, говорит Арина. Она живет в 60 километрах от Петропавловска-Камчатского и работает педагогом дополнительного образования в доме детского творчества. Ее дом не пострадал.

«У меня видимых разрушений не было, только повыдвигались ящики. Сейчас многие люди остаются на улице и боятся возвращаться в дома. Мы все дружно ожидаем цунами. Нам его пообещали», — говорит девушка.