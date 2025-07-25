Мужчина провел 6 часов под плитами — и погиб. Главное о взрыве газа в Саратове

Поисково-спасательные работы еще ведутся Источник: Роман Бусаргин / телеграм-канал

В Саратовской области объявили день траура из-за взрыва в жилом доме. Число погибших в трагедии достигло шести человек. Собрали главное о ЧП, за которым следят наши коллеги из 164.RU.

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков провел оперативное совещание в Саратове. Он подтвердил, что на месте происшествия достаточно сил и средств, и дополнительная помощь не требуется.

Специалисты МЧС России и областного спасательного отряда работают с особой осторожностью, так как под завалами могут находиться люди. В круглосуточном режиме дежурят бригады скорой помощи.

Ранее 15 человек обратились за медицинской помощью, и им была оказана необходимая помощь на месте. Кроме того, продолжает функционировать горячая линия, на которую поступило 77 обращений. 11 граждан запросили помощь с размещением и были направлены в гостиницу.

Источник: Городские медиа

Обследование здания начнется только после завершения поисково-спасательных операций.

Принято решение объявить 26 июля траурным днем на территории Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

В этот день на всей территории региона будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований. Всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия, чтобы отдать дань памяти жертвам трагедии.

Губернатор области выразил глубокие соболезнования семьям погибших, отметив, что вся область скорбит вместе с ними. Власти призывают жителей поддерживать друг друга в это тяжелое время и проявлять солидарность.

Шестым погибшим стал мужчина 39 лет. Спасатели несколько часов доставали его из завалов на восьмом этаже.

Мужчина около 6 часов был зажат плитами после взрыва Источник: Виктория Федорова / 164.RU

При взрыве его зажало плитами. Спасатели подогнали кран и снимали их одну за другой. Мужчину извлекли еще живым и передали медикам, он провел в завалах около шести часов. Позже в скорой по пути в больницу мужчина скончался.