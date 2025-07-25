При взрыве газа в 10-этажке погибло пять человек: подробности трагедии в Саратове — видео

Источник: Городские медиа

Стали известны подробности трагедии в Саратове, где утром 25 июля взорвался газ в 10-этажном доме. По данным 164.RU, один из подъездов оказался почти полностью разрушен — уцелела только лестничная клетка.

В МЧС сообщили о пяти погибших, среди них есть ребенок, который в момент взрыва находился на улице возле дома. Сейчас спасатели пытаются достать из-под завалов выжившего 39-летнего мужчину.

По словам очевидцев, обломки обрушившегося подъезда упали прямо на детскую площадку возле дома. Официальные структуры эту информацию пока не подтверждают.