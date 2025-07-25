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Происшествия В жилом доме Саратова взорвался газ: несколько человек погибли, под завалами люди — кадры

В жилом доме Саратова взорвался газ: несколько человек погибли, под завалами люди — кадры

Жителей эвакуируют из-за угрозы повторного обрушения

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7 комментариев
Судя по кадрам, эпицентр взрыва был на верхних этажах здания | Источник: 164.RU | Новости Саратова / TelegramСудя по кадрам, эпицентр взрыва был на верхних этажах здания | Источник: 164.RU | Новости Саратова / Telegram

Судя по кадрам, эпицентр взрыва был на верхних этажах здания

Источник:

164.RU | Новости Саратова / Telegram

В жилом доме в Саратове взорвался газ. Из-за этого часть здания разрушилась, несколько человек погибли.

«Произошел хлопок в подъезде жилого десятиэтажного многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте», — говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Сообщение о ЧП в доме на улице Блинова, 2 поступило в 12:12 местного времени (11:12 мск). В оперативных службах уточнили, что обрушение произошло с 10-го по 1-й этажи. Предварительно, погибли три человека, включая ребенка. Под завалами могут быть еще жильцы. По данным Mash, их там минимум 10 человек.

Источник:

Саратов Live / Telegram

Вероятно, взрыв произошел в одной из квартир на 9-м этаже. Сейчас есть опасность обрушения остальной части здания, пишет Telegram-канал Shot.

Кроме того, от взрыва пострадали десятки машин, припаркованных рядом с местом ЧП. Среди пешеходов также есть пострадавшие, пишут очевидцы. Взрывная волна добралась и до соседнего дома. Жителей оттуда тоже эвакуируют.

Источник:

Baza / Telegram

На место выехал губернатор Роман Бусаргин.

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Взрыв газа Саратов
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Комментарии
7
Инженер1
1 час
Казалось бы причем здесь иноагенты и ютуб?
Инженер1
37 минут
Единственный мост, который соединял деревню Борисово с городом Бор, не выдержал грузовика спасателей, спешивших на пожар.
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