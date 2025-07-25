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Происшествия «Может иметь серьёзные последствия»: туроператоры прокомментировали аварию на гидроузле на Волге

«Может иметь серьёзные последствия»: туроператоры прокомментировали аварию на гидроузле на Волге

Через него проходят почти все теплоходы, следующие до городов на средней Волге

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10 комментариев
Из-за аварии на гидроузле в Нижнем Новгороде скорректированы маршруты теплоходов по Волге | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИз-за аварии на гидроузле в Нижнем Новгороде скорректированы маршруты теплоходов по Волге | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Из-за аварии на гидроузле в Нижнем Новгороде скорректированы маршруты теплоходов по Волге

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Временная остановка работы Городецкого гидроузла в Нижегородской области в середине сезона может иметь серьёзные последствия для круизной навигации, считают в Ассоциации туроператоров России.

За прошлый год, по данным Росморречфлота, через шлюзы в Городецком районе прошло более 13 тысяч судов. Объем пассажирских перевозок превысил 179 тысяч человек. Как подчеркнули в ассоциации, через гидроузел проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга до городов на Средней Волге.

«Работа гидроузла начинается в апреле и заканчивается в конце ноября, поэтому любая приостановка деятельности в середине сезона может иметь очень серьезные последствия для круизной навигации», — цитируют заявление АТОР наши коллеги из NN.RU.

Утром 22 июля на Городецком гидроузле произошло обрушение оголовка камеры шлюзов, из-за чего затопило строящуюся камеру 15А. На участке приостановили судоходство. На место направили специалистов для обследования шлюза. Когда восстановят движение судов, станет известно позднее — соответствующее распоряжение должен выпустить Росморречфлот.

В Минтрансе создали оперативный штаб, чтобы координировать работы на Городецком гидроузле. Судоходные компании стали изменять расписание и маршруты речного транспорта.

На этом фоне компания «Водолет» отменила рейсы «Метеора» из Ярославля в Нижний Новгород и обратно 25 и 27 июля.

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Алёна СемакинаАлёна Семакина
Алёна Семакина
Корреспондент
Городецкий район Гидроузел Туроператоры Теплоходы Речная навигация Волга
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Комментарии
10
Гость
1 час
У всего есть свой срок эксплуатации, даже у сооружений, сделанных на совесть, в СССР.
Инженер1
2 часа
Страшно подумать, что делается в странах пятой шестой и далее со всеми остановками экономиками мира.
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