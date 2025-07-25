«Может иметь серьёзные последствия»: туроператоры прокомментировали аварию на гидроузле на Волге

Из-за аварии на гидроузле в Нижнем Новгороде скорректированы маршруты теплоходов по Волге Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Временная остановка работы Городецкого гидроузла в Нижегородской области в середине сезона может иметь серьёзные последствия для круизной навигации, считают в Ассоциации туроператоров России.

За прошлый год, по данным Росморречфлота, через шлюзы в Городецком районе прошло более 13 тысяч судов. Объем пассажирских перевозок превысил 179 тысяч человек. Как подчеркнули в ассоциации, через гидроузел проходят практически все круизы из Москвы и Санкт-Петербурга до городов на Средней Волге.

«Работа гидроузла начинается в апреле и заканчивается в конце ноября, поэтому любая приостановка деятельности в середине сезона может иметь очень серьезные последствия для круизной навигации», — цитируют заявление АТОР наши коллеги из NN.RU.

Утром 22 июля на Городецком гидроузле произошло обрушение оголовка камеры шлюзов, из-за чего затопило строящуюся камеру 15А. На участке приостановили судоходство. На место направили специалистов для обследования шлюза. Когда восстановят движение судов, станет известно позднее — соответствующее распоряжение должен выпустить Росморречфлот.

В Минтрансе создали оперативный штаб, чтобы координировать работы на Городецком гидроузле. Судоходные компании стали изменять расписание и маршруты речного транспорта.