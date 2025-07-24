Мужчина помочился на трансформаторную будку и умер от разряда током: новости 24 июля

Мужчина справил нужду и получил ожог вольтовой дугой Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 июля.

Десятки тысяч учителей останутся без работы

Из-за демографического кризиса в 1990-х годах снизилось число детей, которые учатся в начальной школе. Из-за этого порядка 17 тысяч учителей могут остаться без работы, а в будущем эта цифра будет только расти, считает оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.

«Уже в приближающемся учебном году более 17,3 тысячи педагогов начальных классов станут лишними, в 2026–2027 годах высвободятся еще почти 21,5 тысячи учителей „началки“, а затем — еще 20,5 тысячи. Часть из них может перейти в среднюю школу после повышения квалификации, где ближайшие три года кадры еще будут востребованы», — сказала она в беседе с «Известиями».

Согласно их исследованию, в прошлом году в первые классы было зачислено свыше 1,7 миллиона детей. В новом году их число снизится более чем на 100 тысяч. А в целом в начальных классах будут учиться на 346,7 тысячи человек меньше, исходя из статистики рождаемости.

Курс доллара резко вырастет

Осенью курс доллара будет расти, но это будет происходить постепенно. Таким прогнозом поделился научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Я считаю, что тенденция курса доллара будет повышательная. Он будет расти, но без галопирующих темпов. Раньше я считал, что доллар пойдет в сторону 95, но уже это не гарантирую. Однако то, что он должен по всем экономическим смыслам перебраться в район 90, мне кажется, это очевидно», — рассказал он.

Это будет связано с повышенным спросом на доллары. Однако сейчас существует большой фон неопределенности, причем не только экономической, но и геополитической. Это усложняет прогнозирование, отметил экономист в беседе с «Прайм».

Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

Российский актер театра и кино Кирилл Датешидзе умер. Ему было 78 лет.

Помимо актерской деятельности, он преподавал и был театральным режиссером Источник: «Условный мент-2», (2020–2021), «Триикс Медиа», режиссеры Андрей Коршунов, Павел Смирнов (II), Андрей Щербинин, Дмитрий Аверин (II)

«Сегодня ушел из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал. Он продолжается в каждом из нас. Мы помним и любим Вас, Кирилл Леонидович», — написали его ученики из «Мастерской К. Л. Датешидзе» в социальных сетях.

В его фильмографии более 40 проектов. Зритель помнит его по «Бандитскому Петербургу», «Улицам разбитых фонарей», «Шагам императора», «Третьему дублю», «Империи под ударом», «Условному менту», «Великолепной пятерке» и «Смерти Вазир-Мухтара».

С буллингом в школах будут бороться

Законопроект о противодействии буллингу подготовили в Госдуме. Его должны внести на рассмотрение в ближайшее время.

Тех, кто часто был замечен в травле других детей, будут отправлять в специальные учебные заведения. Однако это станет возможным лишь при согласии родителей и в соответствии с заключением экспертов.

«Агрессия бывает разная, в некоторых случаях необходимы психофармакология и обязательные занятия в группе по управлению гневом. В других случаях достаточно наставничества или индивидуальной психотерапии, чтобы подросток осознал свое поведение, его причины и последствия», — заявила в интервью «Ведомостям» клинический психолог Олеся Толстухина.

Для школ будет разработан порядок противодействия насилию, который утвердят Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования, Минздрав и МВД. Он поможет выявлять и регистрировать случаи травли и проводить разъяснительные беседы с родителями.

Национальный мессенджер создают не как замену иностранным

Национальный многофункциональный сервис на базе мессенджера Max создают в дополнение к иностранным платформам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Сервис создавался в дополнение к существующим уже платформам, которыми мы все с вами пользуемся, платформам иностранным. Поэтому не вместо, а в дополнение», — сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«Сникерс» и «Марс» исчезнут с полок магазинов

Крупнейший российский ретейлер X5 Group прекратил закупать продукцию, производимую российским подразделением американской компании Mars. Она исчезнет с полок магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Около», «Виктория», «Красный яр» и «Слата».

Такое решение приняли из-за несоответствия условий поставщика принципам справедливого ценообразования. По данным компании, запасов продукции Mars хватит примерно на два месяца, после чего ассортимент заменят аналогами других производителей.

Кроме одноименного батончика Mars владеет торговыми марками M&M’s, Twix и Snickers.

В Амурской области разбился пассажирский самолет

Сегодня днем в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Он летел из Хабаровска через Благовещенск в Тынду и упал всего в 16 километрах от конечного пункта назначения.

Он пропал с радаров после того, как ушел на второй круг при посадке в конечном пункте. Спустя время обломки нашли на склоне горы.

Источник: «RT на русском» / Telegram

Сначала сообщали, что перед падением экипаж не сообщал о проблемах с воздушным судном. Но позднее стало известно, что борт был неисправен еще до вылета. На его состояние жаловались и пассажиры, причем не раз.

Спасателям долго не удавалось подобраться к месту крушения из-за сложной местности. Они оказались там спустя несколько часов и сообщили, что ни один человек не выжил. Пока точной информации о количестве пассажиров и членов экипажа нет. По разным данным, это 48 или 49 человек, среди которых 6 членов экипажа.

Всё о трагедии можно прочитать в нашей хронике.

Собрали всё, что известно о крушении, в одном видео Источник: Городские медиа

Берущих часто больничный будут отправлять на комиссию

Лечащий врач будет обязан направить пациента на рассмотрение врачебной комиссии, если за последние шесть месяцев ему оформляли больничный четыре раза или чаще. Это следует из проекта изменений в порядок выдачи больничных листов, подготовленного Минздравом.

Как поясняют в ведомстве, цель нововведения — выяснить причины частой нетрудоспособности и повысить эффективность медицинской помощи. В ряде случаев направление к комиссии не потребуется.

Так, к врачебной комиссии не будут направляться пациенты, если больничные оформлялись в связи с уходом за больным ребенком или другими членами семьи, в рамках медицинской реабилитации, а также при получении помощи по социально значимым заболеваниям, таким как ВИЧ, вирусные гепатиты B и C, онкологические заболевания, сахарный диабет и другие. Исключение сделано и для пациентов, проходящих лечение с использованием заместительной почечной терапии, в частности диализа.

Мужчина помочился на трансформаторную будку и умер

Мужчина умер в Санкт-Петербурге после того, как решил справить нужду на трансформаторную будку. 36-летнего жителя Мурино ударило током.