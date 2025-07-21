«Всевышний, помоги!»: в Белом море ищут туристов из разных городов — их накрыло огромными волнами

Туристы потерялись в открытом море Источник: Сергей Яковлев / 29.RU

В Белом море уже второй день на воде и с неба ищут пропавших туристов: они шли из Карелии в Архангельскую область на байдарках и попали в бурю. Стихия буквально раскидала участников сплава в разные стороны: среди них были и опытные и начинающие гребцы. Судьба троих из девяти неизвестна: спасательная операция продолжается.

Подробный маршрут туристов

Известно, что группа из 9 человек отправилась в многодневный морской поход от Кеми до Северодвинска. Завершить маршрут планировалось в начале августа. Первый этап сплава — переход от поселка Рабочеостровск до Соловецких островов.

Примерная схема маршрута Источник: Yandex.ru/maps

По данным Архангельской областной службы спасения, туристы сделали остановку на острове Немецкий Кузов, а в ночь с 19 на 20 июля решили выйти к Соловкам.

— Однако погодные условия резко ухудшились: поднялись волны, усилился ветер. Группа оказалась разбросана в районе острова Топы, — сообщают спасатели.

Примерное место, где туристы разделились Источник: Служба спасения им. И. А. Поливаного

Двум участникам удалось вернуться на Немецкий Кузов. Еще двоих к утру нашли на одном из островов архипелага Кузова. Два человека смогли самостоятельно завершить маршрут и добраться до Соловецкого острова. Их жизням сейчас ничто не угрожает.

Судьба троих туристов остается неизвестной. 20 и 21 июля обнаружить пропавших не удалось.

— В их числе — мужчина на одноместном каяке, а также молодой человек и девушка, находившиеся в двухместном, — сообщают спасатели.

20 июля пропавших искали с помощью вертолета и двух катеров МЧС. 21 июля на поиски отправили еще два катера, но вертолет уже не поднимали. В этот же день в МЧС сообщили, что у одного из пропавших туристов не было спасательного жилета.

Вчера спасатели искали пропавших на вертолете Источник: Служба спасения им. И. А. Поливаного

«Волны четыре метра»: что рассказала выжившая

Отец одной из спасенных участниц группы рассказал подробности происшествия нашим коллегам из V1.RU. Он уверяет — практически все участники группы были опытными туристами и знали, как действовать в сложной ситуации.

— Группа подготовленная, руководитель группы часто проводит эти походы, — рассказывает волгоградец.

Дочка звонила, рассказывала, что высота волны в бурю была четыре метра, она пять часов плыла до ближайшего островка, откуда ее уже подобрали спасатели МЧС. Отец спасенной туристки

В группе был лишь один человек, вышедший в поход на байдарках первый раз. Парень специально приехал из Москвы для участия в походе. Остальные участники группы — волгоградцы.

— С собой у них всегда был спутниковый телефон. Дочка моя последний раз года два назад с ними ездила, и вот в этом году решила поехать. Я сам ее опознал по шапочке — увидел в интернете фотографию спасенных. А людей, конечно, жалко. Будем надеяться, что найдут.

Фотография спасенных туристов Источник: МЧС России

«Счет его жизни идет на секунды»: что известно об одном из пропавших

Один из пропавших — Виктор Зузанов, опытный байдарочник с многолетним стажем. Мы связались с его братом, Юрием. Он рассказал, что спортсмен несколько лет готовился к сплаву до Северодвинска.

Пропавших людей ищут уже второй день Источник: личный архив Юрия

— Один из потерявшихся — Витя, это брат мой. Он был очень подготовлен, и к этому походу готовился много лет . Он был в ярко-желтом гидрокостюме! Пожалуйста, Всевышний, помоги найти его, — рассказывает Юрий.

Источник: личный архив Юрия

Спасатели предупредили, что могут завершить поиски уже 22 июля.

— Я очень переживаю, места себе не нахожу. Не знаю, что сделать, чтобы его нашли… как помочь. Я позвонил в МЧС Карелии, позвонил в МЧС Архангельской области. Там говорят, что завтра, 22 июля, морскую спасательную операцию, скорее всего, закончат. Счет его жизни идет на секунды, — уточняет брат туриста.

Вечером 21 июля спасатели сообщили, что обследовали с воздуха порядка 1000 км². Еще 500 км² обследовали на катерах.

«Байдарка неплохая, но не для моря»: что о ситуации думают эксперты

О ситуации с пропавшими туристами мы поговорили с Дмитрием Амосовым, главным тренером сборной Архангельской области по гребному слалому. Он участвует в сплавах на байдарках около 20 лет.

Дмитрий сообщил, что для подготовленных спортсменов это простой маршрут.

— Всё зависит от уровня подготовки каждого и команды в целом! В первую очередь нужно следить за погодой и уметь ее анализировать. Если туристы шли на морских байдарках, имеющих отсеки плавучести, то в умелых руках переход по морю в 20 км вполне безопасен .

Тренер отмечает, что, судя по фотографии, опубликованной МЧС, байдарка спасенных туристов не очень подходит для морских плаваний.

Лодка неплохая, имеет надувные баллоны, но не морского класса, ее тяжело ставить на ровный киль при перевороте. Эта байдарка больше подходит для рек и озер. Дмитрий Амосов главный тренер сборной Архангельской области по гребному слалому

Дмитрий говорит про синюю байдарку, которую привезли вместе с найденными участниками экспедиции Источник: МЧС России

Дмитрий считает, что отчаиваться еще рано, тем более что информации о путешественниках мало.



— Шансы есть всегда! Если спортсмены в нормальной экипировке, то температура воды +9 не так и страшна. Если сейчас высота волны 80 сантиметров, в море это не очень опасно, а вот причалить к берегу в такую волну непросто. Часто каякеры не могут причалить, и их разматывает волна по берегу.

По данным сайта Gismeteo, спасательные работы 20 июля осложняли погодные условия. В Белом море был сильный ветер с порывами до 10 м/с, высота волн достигала 80 сантиметров, а температура воды не превышала +9 ℃.

Источник: Служба спасения им. И. А. Поливаного

Опытный турист Алексей Кабанихин считает, что подобная ситуация могла возникнуть из-за плохого планирования или ошибки руководителя группы.

— Сейчас информации очень мало для оценки, но в любом случае при планировании походов, сплавов, экспедиций руководитель должен учитывать множество факторов: уровень подготовки участников, проверить необходимое снаряжение, учесть погодные окна. Ответственные руководители просто обязаны заявляться в МЧС.

По словам Алексея, ходить по морю без точного прогноза очень опасно.

— Байдарки разные бывают, но даже двухметровые волны — это очень много. 25 км через открытое море — это точно нужно подгадывать под окошко в погоде.