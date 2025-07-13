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Происшествия В Ярославле на популярном пляже утонула отдыхающая

В Ярославле на популярном пляже утонула отдыхающая

Ее пытались реанимировать

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пенсионерка утонула на пляже в Тверицах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU пенсионерка утонула на пляже в Тверицах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

пенсионерка утонула на пляже в Тверицах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на Тверицком пляже утонула 77-летняя отдыхающая. О случившемся очевидцы сообщили в соцсетях.

Известно, что погибшая была в Тверицах с компанией. После того, как она начала тонуть, ее вытащили на берег и пытались реанимировать. Увы, спасатели не смогли помочь пенсионерке.

Женщину пытались реанимировать | Источник: Подслушано в Ярославле / T.meЖенщину пытались реанимировать | Источник: Подслушано в Ярославле / T.me

Женщину пытались реанимировать

Источник:

Подслушано в Ярославле / T.me

На месте происшествия работали следователи. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее в Которосли в Гаврилов-Ямском районе утонул 18-летний молодой человек, на поиски его тела ушло несколько часов. Известно, что парень пришел на берег в компании друзей. Вечером 11 июля из карьера в Заволжском районе Ярославля достали тело 17-летнего парня.

Напомним, в этом году в Ярославле официально открыты три пляжа — на Подзеленье, в Тверицах и в Нормском. Однако согласно последней проверке Роспотребнадзора, вода в Волге и Которосли неудовлетворительна: горожан просят воздержаться от купания в черте города.

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