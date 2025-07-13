В Ярославле на популярном пляже утонула отдыхающая

пенсионерка утонула на пляже в Тверицах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на Тверицком пляже утонула 77-летняя отдыхающая. О случившемся очевидцы сообщили в соцсетях.

Известно, что погибшая была в Тверицах с компанией. После того, как она начала тонуть, ее вытащили на берег и пытались реанимировать. Увы, спасатели не смогли помочь пенсионерке.

Женщину пытались реанимировать Источник: Подслушано в Ярославле / T.me

На месте происшествия работали следователи. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее в Которосли в Гаврилов-Ямском районе утонул 18-летний молодой человек, на поиски его тела ушло несколько часов. Известно, что парень пришел на берег в компании друзей. Вечером 11 июля из карьера в Заволжском районе Ярославля достали тело 17-летнего парня.