В Ярославле на популярном пляже утонула отдыхающая

В Ярославле на Тверицком пляже утонула 77-летняя отдыхающая. О случившемся очевидцы сообщили в соцсетях.
Известно, что погибшая была в Тверицах с компанией. После того, как она начала тонуть, ее вытащили на берег и пытались реанимировать. Увы, спасатели не смогли помочь пенсионерке.
На месте происшествия работали следователи. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
Ранее в Которосли в Гаврилов-Ямском районе утонул 18-летний молодой человек, на поиски его тела ушло несколько часов. Известно, что парень пришел на берег в компании друзей. Вечером 11 июля из карьера в Заволжском районе Ярославля достали тело 17-летнего парня.
Напомним, в этом году в Ярославле официально открыты три пляжа — на Подзеленье, в Тверицах и в Нормском. Однако согласно последней проверке Роспотребнадзора, вода в Волге и Которосли неудовлетворительна: горожан просят воздержаться от купания в черте города.