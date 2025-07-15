В России список причин для лишения гражданства дополнили 9 пунктами: новости 15 июля

Речь идет о мигрантах, которые приобрели российское гражданство Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 июля.

В России сократят массовое отключение интернета

Минцифры и бизнес обсуждают введение правил отключения мобильного интернета, которые стали регулярными в последнее время. Подробнее об этом рассказал чиновник и топ-менеджер одной из сотовых компаний.

«До последнего времени операторы связи следовали указаниям Роскомнадзора и силовых ведомств, в частности, ФСБ. Это было стандартной практикой, например в ходе подготовки к различным массовым мероприятиям. Но в силу сложившейся обстановки и участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много», — отметил источник, близкий к одному из сотовых операторов.

Сотовая связь периодически отключается и из-за массовых атак беспилотников на стратегические объекты, в том числе аэропорты. Операторы перегружены запросами об отключении от местных руководителей без полномочий.

Эксперты считают, что запросы из регионов нужно перенаправлять в Москву для проверки законности и разработки планов отключения, но это занимает время. Из-за этого доступ может быть заблокирован несвоевременно или ошибочно.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что упорядочение процедуры блокировки поможет избежать необоснованных отключений и лишней работы для операторов. Создание единого органа для получения предписаний и системы быстрой передачи информации специалистам по связи будет эффективным решением, передают «Известия».

Изменится система оплаты ЖКУ

В России теперь планируют перенести не только сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10-го на 15-е число месяца, но и перенести сроки получения квитанций. Подробности об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В России с 1 марта 2026 года будет перенесен срок предоставления платежных документов (квитанций за ЖКХ) с 1-го на 5-е число месяца. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки», — сказал Кошелев.

По информации депутата, перенос сроков квитанций позволит создать более клиентоориентированную и прозрачную жилищно-коммунальную систему, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан.

В России хотят сократить срок обучения в вузах

К прежней системе школьного обучения, которая была еще принята в Советском Союзе, предлагают вернуться россиянам. Автором инициативы стал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 — в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет», — отметил эксперт.

В связи с этим оканчивают обучение люди примерно к 24 годам и только после начинают задумываться над продолжением рода. Рыбальченко предложил сократить срок обучения не только в школах, но также в вузах.

В университетах необходимо учиться на один год меньше ради улучшения демографической ситуации. Эксперт уверен, что сокращение учебного процесса не приведет к снижению его качества, передает ТАСС.

Москву затопило из-за сильных дождей

Сегодня тропический ливень обрушился на столицу России. В городе за два часа выпала месячная норма осадков.

Очевидцы наших коллег из MSK1.RU рассказывают, что он начался неожиданно. Буквально за несколько минут небо затянуло тучами, а следом полил сильный дождь с грозой.

«Ехала в такси, водителю не было видно буквально ничего. После выхода из машины промокла за 10 секунд», — рассказала читательница MSK1.RU.

Многие районы Москвы оказались подтопленными.

Ливень добрался до столичного метро Источник: читатель MSK1.RU

Дождь проник даже в московское метро. Один из пассажиров поделился видео из вагона, подъезжающего к станции «Технопарк» Замоскворецкой линии. По стенкам салона прямо на сиденья стекали мутные капли воды.

Мутная вода стекала по стенкам салона поезда Источник: Москва с огоньком / Telegram

В департаменте транспорта нашим коллегам из MSK1.RU рассказали, что после этого сняли состав для проверки. Произошедшее в ведомстве назвали «нарушением культуры обслуживания пассажиров». А также отметили, что сейчас движение на зеленой ветке метро в графике.

Самолеты, которые направлялись в Шереметьево, пытались облететь грозовые облака, заходя на посадку. При этом воздушная гавань работала штатно.

Маршрут рейса SU 6284 авиакомпании «Россия» из Южно-Сахалинска в Москву Источник: flightradar24.com

Видео потопа на Открытом шоссе в Москве Источник: Павел, читатель MSK1.RU

Последствия сегодняшнего ливня в Москве Источник: Городские медиа

Ученые заявили о прорыве в лечении онкологии

Через 50 лет показатели выживаемости после лечения онкологии могут увеличиться в четыре раза. Так считает ведущий специалист Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис. Об этом он рассказал в интервью Telegraph.

По его словам, прогресс проявится благодаря новым санкциям против рака легких, которые уже показали эффективность в клинических испытаниях, а также генетическим тестам, позволяющим подбирать индивидуальное лечение для опухолей легких и молочной железы.

По информации профессора Поуиса, современные методы лечения развиваются настолько быстро, что диагноз «рак» постепенно перестает быть смертельным приговором. Благодаря последним достижениям в иммунотерапии, лекарственной терапии и ранней диагностике удается значительно продлевать жизнь пациентов, сохраняя ее качество.

Еще девять статей могут стать основаниями для лишения гражданства

Речь идет о мигрантах, которые нарушают законы, получая гражданство РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал подробности об этом в своем Telegram-канале.

«Сегодня с депутатами Государственной думы обсудили возможные статьи УК РФ, предусматривающие дополнительные основания для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации еще по девяти статьям УК РФ», — написал Володин.

Дополнительными основаниями для лишения гражданства могут стать:

убийство;

развратные действия в отношении ребенка, половое сношение с детьми, не достигшими 14 лет, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего;

изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлекшее заражение венерической болезнью;

понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера;

понуждение к действиям сексуального характера организованной группой;

развратные действия в отношении двух или более лиц;

организация незаконной миграции;

любое иное преступление, «если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.

Он подчеркнул, что до 23 июля депутаты планируют рассмотреть законопроект, который расширит список причин для лишения приобретенного гражданства России. Председатель Госдумы подчеркнул, что каждый, кто получает российское гражданство, обязан соблюдать законы страны.

Эксперт рассказал, когда откроют аэропорты юга

Заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник рассказал в комментарии нашим коллегам из 93.RU, почему аэропорт Краснодара до сих пор не возобновил работу, в отличие от аэропорта Геленджика. По его словам, вопрос безопасности полетов зависит не только от расстояния до зоны боевых действий.

«Где-то враг может использовать дроны, где-то ракеты», — объяснил эксперт.

Краснодар и Анапа пока находятся в зоне риска, хотя Геленджик уже открыт и обеспечен защитой. Сытник призвал продолжать работу над логистикой для защиты аэропортов Краснодара и Анапы.