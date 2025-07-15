16 человек ранены: жители Воронежа рассказали об атаке БПЛА в двух районах города

Так выглядят тротуары в Центральном районе, рядом с местом падения БПЛА Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

Ночь с 15 на 16 июля выдалась в Воронеже неспокойной. С 02:29 в регионе действовала опасность атаки БПЛА, в городе звучали взрывы. Около пяти часов утра губернатор Александр Гусев сообщил: над Воронежем и тремя районами области уничтожены 12 беспилотников. Позже стало известно о большом количестве пострадавших. 15 из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах. В основном горожане получили осколочные ранения и резаные раны, но одному подростку повредило бедро, еще один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие. Всего в городе госпитализированы 13 человек. Шестнадцатая пострадавшая — в области, женщину госпитализировали с осколочным ранением плеча.

Корреспондент Voronezh1.ru побывала на местах падения БПЛА в Воронеже, увидела масштабные разрушения своими глазами и пообщалась с горожанами.

«Взрывом оглушило»

Один из беспилотников — сбитый или подавленный — упал почти в центре города, на перекрестке двух широких улиц. Рядом многочисленные магазины и кафе, крупный торговый и бизнес-центр, а также жилые дома.

Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

Примерно в 500 метрах от предположительного места падения БПЛА утром 15 июля всë было оцеплено. Насколько хватает глаз — тротуары засыпаны осколками разбитых витрин и окон домов. Стекла вылетели даже на верхних этажах 25-этажного бизнес-центра.

Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

Всех горожан, которые пытались добраться до работы в 8–9 часов утра, разворачивали у линий оцепления полицейские и люди в гражданском. Некоторые воронежцы, не угадывавшие силовиков в мужчинах в джинсах, пытались проходить мимо них и слышали в свой адрес: «Не видите, что я тут стою и разворачиваю». В ответ горожане спрашивают: «И как мы должны понять, что вы правоохранитель?»

Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

Чтобы обойти перекрытые участки, горожанам приходилось идти через дворы. Местные жители помогали жителям других районов найти путь через арки и переулки. «Я тут внука часто вожу, так что знаю, как обойти», — заметила одна из горожанок, предлагая следовать за ней.

Пострадавшие от взрыва магазины, конечно, не работают. Сотрудники супермаркета и офиса интернет-провайдера от комментариев отказываются. Впрочем, и так всë видно.

Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

Во дворе больше всего пострадавшего от взрыва дома собираются жильцы и их родственники. У одной из женщин, которая попросила не называть ее имени, в многоэтажке снимают квартиру дети. По словам горожанки, ее родственникам относительно повезло — больше всего поврежден не их подъезд, а соседний, именно там были пострадавшие. Но в квартире у детей женщины выбило все окна.

Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

У воронежца Игоря сын живет в соседнем доме.

«Он прямо слышал, как летел [беспилотник], проснулся, его аж оглушило. А потом бабахнуло, в соседнем доме все окна повыкинуло. У сына хотя бы все на месте, а там все разметало», — говорит воронежец.

Сам он в момент атаки был на левом берегу города и слышал только отдаленные звуки взрывов.

«Страшное дело, что там творится»

Вторая точка с масштабными разрушениями — двор в Коминтерновском районе. Там беспилотник упал рядом с машиной, отчего загорелось авто. Момент попал даже на видео.

Источник: Новости Воронежа и области / T.me

Неизвестно, что произошло дальше, но в итоге повреждения получили как минимум десяток машин (некоторые из них полностью сгорели), несколько домов и киосков.

Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

Здесь эпицентр ЧП также оцеплен, но сгоревшие киоски и авто заметно издалека. Рядом с ними обломки веток дерева и осколки окон машин и домов. Местные жители уже в 9 часов утра занимались уборкой: кто-то подметал осколки с тротуаров, другие убирали последствия атаки в подъездах и квартирах.

Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

Сотрудники управ с утра начали собирать информацию об ущербе для последующих компенсаций. Полицейские вежливо отправляют к госслужащим всех, кто подходит к ним с вопросами.

Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

«Машины сгорели, есть побитые авто. Страшное дело, что там творилось, — рассказала местная жительница, не захотевшая называть свое имя. — В наш дом не попало, но было рядом, у нас кое-где жалюзи с окон попадали. У меня еще цветы все упали на подоконнике, кошка испугалась, начала метаться, пыталась на шкаф запрыгнуть и упала».

По словам ее соседей, звуки взрывов были слышны и в 4 часа утра, но самый громкий — примерно в 05:45.

Возле одного из домов с поврежденными окнами, метрах в 40–50 от места падения беспилотника, на асфальте видна кровь. Жители соседних многоэтажек говорят, тут пострадали как минимум четыре человека.

Источник: Алёна Воропаева / Voronezh1.ru

«Там четверых [пострадавших] увезли возле киоска, — утверждает женщина, у которой из-за взрыва упали цветы с подоконника. — А еще одного — около пятиэтажки, на него оконная рама вместе со стеклом упала».